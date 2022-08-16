國史館邀請台灣憲法學會前理事長許慶雄演講，其內容在線上播出後，引起輿論軒然大波。主因是許慶雄所講：「中華民國已經由北京政府代表、繼承；台灣維持現狀是自己否定是國家，甚至自願成為中國的一部分，只有制定憲法才能使台灣成為國家。」姑不論內容的意識型態爭議，謹就國史館的定位及其隸屬於總統府的關係，做這樣的宣告，無論就職分與認知，簡直是自我否定。只能說，蔡英文請了一個館長來踐踏總統府。

國史館長 踐踏總統府

1946年公布，1956年再修正的《國史館組織條例》就明訂「國史館隸屬於總統府，掌理撰修國史事宜」。即使2001年有修正，但第一條仍是如此。質言之，它不是一個研究單位，而是屬於國家最高層級的歷史纂修機構。所以，包含了歷屆總統公文書、外交往來文件、歷屆總統文物、外交禮節往來禮品、政治上重要行事文件等，這都是國史館所掌理收存的文物。

講白了，這是一個最接近權力核心的單位，它所掌握的史料與文物具有權威性，可以直接呈現總統、副總統的形貌，也是可以呈現國家歷史、國家形象。它所舉辦的活動，可以是學術的、文化的、多元的，但不能與國家定位乃至總統府的定位有所扞格。

然而，這一次國史館逾越了這個分際。首先，蔡英文是宣誓效忠《中華民國憲法》而上任的總統，她的定位就是「中華民國總統」。但她手下的國史館所舉辦的演講明明白白告訴她：「妳所效忠的這個國家早已不存在，它已經被北京的中華人民共和國代表、繼承。」那麼現在的這個總統，是什麼定位？怎麼稱呼？這個國家叫什麼名字？

如果「維持現狀」是「自己否定是國家，甚至自願成為中國的一部分」，那麼，此前中華民國的存在、1912年之後維持了111年的政權，是一種什麼樣的定位？是一個被北京所消滅了的、殘餘的「流亡政權」？而包括了兩蔣總統、李登輝、陳水扁、馬英九歷任總統，以及現任的蔡英文，他們都是「流亡政權領導人」嗎？那國史館所負的責任是「纂修國家流亡史」嗎？

從現實國際政治來看，1971年之後，「中國」在聯合國的代表權已由中華人民共和國取代，中華民國失去了代表權。然而，中華民國依舊是美國的正式邦交國，直到1979年才與美國斷交。即使如此，中華民國仍以一個國家的定位，維持自1912年建國以來的法統，依此實施憲法。

兩岸分治 對美最有利

對獨派來說，這個中華民國法統曾是大陸政權的代表，因此必欲去之而後快，是以有「台灣獨立、制憲建國」的理念。然而，喊歸喊，民進黨兩度執政，甚至掌握國會多數，早就有能力宣告獨立建國了，為什麼不敢？為什麼不能？原因很簡單，權力握在美國的手裡。中華民國與中華人民共和國的未解決狀態，也就是兩岸未統一的狀態，才是對美國最有利的。美國並不期望兩岸統一，因為大陸力量太大；也不期待台灣獨立，因為它就失去插在大陸肉裡的「一根刺」，台灣就是那一根刺。這才是問題的核心。

講白了，中華民國的存在，是不斷奮鬥、不斷在戰爭中存活下來的，它是歷史，也是國際現實。國史館想藉由改變歷史意識，改變歷史書寫，進而改變人們的意識型態，往獨立建國邁步。然而，這是在根本上歪曲歷史的陳述，悖離現實的想法。一旦否定了中華民國，則蔡英文就不是中華民國總統，國史館更不是中華民國的國史館。這樣的自我否定，是國史館的職責嗎？

錢穆在《國史大綱》曾寫道：「對其本國已往歷史略有所知者，尤必附隨一種對其本國已往歷史之溫情與敬意。否則只算知道了一些外國史，不得云對本國史有知識。」生活於台灣的我們，對中華民國歷史要懷著「溫情與敬意」，然後才能在國家危難之際有同舟共濟的團結心。

此時此刻，國史館把自己搞得「國」之不國，哪來的「史」？