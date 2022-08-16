經歷裴洛西訪台引發大陸軍演和林智堅論文門這兩個事件後，蔡總統與民進黨台北市長參選人陳時中的民調出現重大變化。蔡英文在年輕族群的支持度遽降近20個百分點，陳時中的支持度更跌至不到14%，都創下新低。

台灣民意基金會16日公布最新民調顯示，蔡總統的支持度較上月下跌了7個百分點。蔡英文的民調長期走升，一下子重挫7個百分點非常少見。

值得注意的是，20至24歲年輕族群的支持度從7月的73.5%掉到8月53.7%，下挫19.8個百分點，跌幅可觀，對向來視年輕選票為囊中物的蔡英文來說，是個非常嚴重的警訊。

另一方面，Yahoo奇摩日前就台北市長選情進行了網路民調，截至16日傍晚，55.4%的網友對陳時中正式投入選戰滿1個月的表現表示不滿意，滿意者僅22%；看好陳時中能當選的人有13.9 %，黃珊珊為18.7%，蔣萬安則有37.7%，陳時中的看好度落後甚多。

林智堅的論文門爆發後，民進黨立委高嘉瑜曾憂心會「一屍五命」，結果她遭1450網軍圍剿，然而，從蔡英文的年輕族群支持度大失血、陳時中看好度偏低來看，論文門風暴確實已出現外溢效應。而蔡英文在換堅後依然堅信林智堅的論文沒有問題，甚至率全黨相挺，使得論文門爭議持續未休，對選情的負面影響恐怕還未止血。

此外，儘管民進黨政府再三宣傳裴洛西訪台是對台灣的重視與肯定，然而，從民調看來，顯然民眾對因此而引發的國安危機與大陸對台經濟制裁相當在意。蔡英文還要執迷不悟下去嗎？