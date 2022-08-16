2、30年前有句俗話「台灣錢淹腳目」，形容台灣的富裕，當年不僅黑手可以變「頭家」，薪水階級也很容易買房。當時台灣不僅是大陸人民嚮往的富裕寶島，也是東南亞人幫傭或打工致富的寶地。曾幾何時，台灣竟成為「詐騙王國」，年輕人前仆後繼前往東南亞淘金，結果是求職不成反淪為奴工，女性更遭性侵，甚至被視為牲畜轉賣，有的還被摘器官販售。

政府無能 青年受苦

當總統的博士學位可以真假不分，政黨提名的市長參選人論文抄襲，事發還企圖蒙混，台灣變成「詐騙王國」又有何訝異？尤其是每到選舉，就以「抗中保台」詐術獲取選票，真正面臨大陸對台圍島軍演，卻又沒招可以因應，這樣一個政府，又有何能力保護國人？

其實並非沒有招，馬英九政府時代曾和大陸簽署《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》，依照協議內容兩岸可以共同打擊罪犯，針對這類跨國犯罪，只要兩岸能夠放下心結，透過互助協議的機制，兩岸司法機關共同合作，就可以挽救在海外陷入困境的台灣人民。

可惜的是，執政黨看不到國人到東南亞淘金所冒的風險，總是以跟柬埔寨沒有邦交，難以施展救人的手段，也不願意藉助大陸的手，幫忙解救身陷危機邊緣的人民。雖然警政署已經祭出在機場攔截被誘騙的民眾出國，但是相較於外交部亞太司長周民淦所稱，「相信有3000多名台人在柬埔寨」，這些人卻是比攔截出國的人更為迫切需要救援。

3000多人在柬埔寨當然不可能都領高薪淘金，只要有1成的人是真正受騙待援，那麼最少就有300人可能命在旦夕，相比8月15日幸運從泰國救回的9名國人，那可是小巫見大巫。執政黨何其忍心為了選舉繼續拉攏美國國會議員訪台，不斷觸怒大陸對台進行軍演，卻無法讓兩岸和氣的坐下來談談如何共打跨國犯罪。

台北市長柯文哲對此就說，如果人人都能安居樂業，誰想冒險遠走他鄉，如果不是走投無路，怎會想去柬埔寨淘金，請蔡英文總統正視人民生活困境，務實執政、保護人民，不要讓妳的國民淪為詐騙集團刀俎下的魚肉。

可恨的是，還有網紅落井下石的痛批說，年輕人到柬埔寨遭詐騙事件，這群人又貪又笨，才會上當，不僅造成社會負擔，還讓家人擔心，被拖累的家人才是真正的受害者，還說那些執意要去柬埔寨的人，就當作是達爾文的進化論，讓不適者淘汰，「別妨礙天擇」。

樂業無門 鋌而走險

達爾文的進化論原本是指自然界的現象，但卻被「社會達爾文主義」轉化成人類也會「物競天擇」，所以才有二戰以前納粹把猶太人送進毒氣室自然消亡，也才產生西方種族主義迫害有色人種的歧視。民主台灣豈容「社會達爾文主義」思維氾濫？任何一個人在海外受難，政府都有拯救的責任，否則談什麼民主、自由？

政府無能，百姓遭殃，尋求各國合作，共同打擊跨國犯罪，應是當務之急。這幾年多批在國外詐騙大陸人的台人被送中，人們以為台灣人是詐騙集團主謀，但「吹哨人」掀開台灣人被騙到柬埔寨遇劫，才知道台人也是受害者。東南亞詐騙大本營緬甸「KK園區」裡，主嫌之一的大陸人「佘智江」傳出被泰國警方逮捕，大家才知道大陸人才是詐騙集團更狠的角色。

既然如此，兩岸就更有必要合作共打犯罪。正如國民黨立委陳以信所稱，馬政府時期兩岸之間有共同打擊犯罪的機制，台灣也與東南亞各國有很好的犯罪相互偵查網絡，現在兩岸共打機制已經有問題，與東南亞合作管道是不是也中斷？過去台灣與柬埔寨也有共同打擊犯罪管道，蔡政府有責任重新打通管道。

如何打通從大陸到東南亞等國各個打擊犯罪管道，應是蔡政府比勝選更重要的任務，政府保護人民是天職，絕不能以「物競天擇」來推卸責任。蔡政府如何跟大陸摒棄前嫌，共同挽救在危險邊緣的人民，應該是比「抗中」更重要的「保台」任務。