台灣貧富差距創十年新高，受害產業的勞工期待一個轉機，造就柬埔寨成為詐騙台灣人的溫床。台柬缺乏官方管道是事實，但柬埔寨不至於不看美國臉色，若最後是由對岸救出台灣人民，其象徵意義將不是「軍演」可以相比。

蔡政府上台後，觀光業急速萎縮，疫情又讓服務業蕭條，兩個產業原本吸納的大量勞工收入減少，成為被詐騙的高風險族群。在蘇貞昌「經濟成長率11年最旺」的背後，是貧富差距也創十年新高，台灣好的更好，差得更差。

很自然，最會被柬埔寨詐騙集團打動的，就是弱勢、弱勢、弱勢。蔡英文總統有四分之一的的屏東原住民血統，但現在屏東的原住民族，卻成為被詐騙的重災區，蔡總統對得起自己的族人嗎？民進黨在屏東執政二十四年，現在的行政院長、總統都是屏東人，不客氣的說，屏東依然落後，依然邊緣，原住民族更是如此。

現在如何阻止國人赴柬埔寨，是一回事；但把已經在柬埔寨的2000餘位台灣人民救出來，更是政府的責任。現在很詭異的是，執政黨好像對柬埔寨受困民眾雲淡風清，親自到柬埔寨協助營救的，居然是國民黨的立委，那執政黨到底為台灣人民做了什麼？

固然，台柬沒有邦交，官方管道難發揮功效，但別忘了台灣背後還有美國；台灣沒辦法，不代表美國沒辦法。在美國將柬埔寨的「人口販運」等級調降到最差的第三級之後，柬國警方已表示將與美國FBI等部門加強合作，共同打擊跨境犯罪。

相信所有台灣人民都期待，台美友好除了高層的互訪，還能落實到人民的生活之中。美國協助救出一位台灣人民，台灣人民的感謝不會亞於裴洛西來訪。

但萬一，連美國也對拯救台灣人民無能為力呢？中共在柬埔寨的影響力是客觀存在，早有台商說「在柬埔寨出事，唯一的希望就是衝到中共大使館」；那麼民進黨政府是否應該為了拯救自己的人民，而去拜託對岸，台灣內部就會有著不同意見。

但從另一個角度，中共也未必需要民進黨拜託，才願意出手拯救台灣人。按照北京的「一個中國原則」，台灣人也是中國人，那麼在柬埔寨的中共大使館，當然也有義務救援台灣民眾。

講「義務」或許太抽象，但如果救出柬埔寨受困台灣人的，不是台灣政府，不是美國，而是自稱「中國唯一合法政府」的中華人民共和國，這簡直是電影《戰狼2》的現實版，象徵意義比一百次台海軍演更重大。

因此，即便是為了中共自己的利益，也很可能會主動出手救援。對台灣人民來說，軍演是北風，救人則是太陽，若是中共搶先在台灣、美國之前救出台灣民眾，對人心的影響將是國安等級；那麼，由民進黨政府主動請中共協助，反而是對台灣影響最小的。

去年有一部電影《逃出摩加迪休》，講南北韓大使館合作，在索馬利亞內戰中撤退；兩岸也有類似故事，1990年伊拉克入侵科威特時，中華工程人員是在中共大使館的協助下撤離。

世異時移，今天的兩岸，離1990年的氛圍很遙遠了。但任何的政治考量，都應該在生命安全前退讓，希望各方領導人，都能以救人作當務之急。（作者為政治幕僚）

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