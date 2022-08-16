引危機，美國病得不輕。裴洛西所謂畢業之旅實為任性之舉，給美國政府添亂不少，實則顯示美國制度有病，三權分立好在國內，對外就不協調了，這般亂彈琴豈能不令外交利益受損。裴洛西訪台醞釀已久，而非一念之差，釀成台海危機，美國須負全責。白宮的尷尬與不滿可以想像，為維護本國制度不能說三道四，又不能不保護她的安全，還得安撫和防範中方，裡外不是人，沒處吐苦水。從各方反應來看，很難理解為何在多事之秋，美國位居第三的政客要跑到全球最敏感地區製造麻煩，引發不必要的動盪。貌似理想主義做法其實是狹隘利益驅動的實用主義行為，明顯缺乏全局觀念與戰略高度，遭到痛擊是咎由自取。不得人心之況也反映在了輿論上，國際社會的反應與俄烏戰爭明顯不同，G7等少數反對中國的聲音顯得比較微弱。

準封鎖，美國難以應對。中方針對裴洛西的訪台，採取的是後發制人策略，但大規模圍島軍演還是令美方感到意外，完全措手不及。演訓規模之大、兵種之多、籌劃之細，遠超美台預料。憑常識即可判斷，這場演訓具有內外雙向和雙重作用，對內有圍困台島的作用，對外有區域拒止的功能，可謂一舉兩得。這場軍事大戲用三天排練呈現其實已能看出眉目，給美國的信號就是嚴重警告，宣明維護主權和領土完整意志堅定、決心堅強、能力強大。這場圍島演習告訴美方，解放軍有能力封鎖台島，圍而不打，震懾對方，發射11枚東風導彈則表明外軍艦隻不得靠近。演訓時間的延長，說明軍方評估滿意，有擴大其效果的必要。可以推測，只要有需要，這樣的準封鎖可能變成真封鎖。對此，美方第一沒有準備，第二無能為力。美方只能評論說，中方反應過度，卻不敢採取對抗行動，甚至推遲了自己的遠程導彈試驗，以期息事寧人。

新常態，美國何以面對。顯然，美方意外鑄成了大錯，台海格局為之驟變，中美態勢發生逆轉。第一，今後再無所謂台海「中線」了；第二，台灣外海基本處在解放軍火力之下；第三，東風導彈飛越台島上空，打擊範圍大小遠近盡可掌控。這可以說是台海新常態。這與烏克蘭情況不同，不是戰爭，而是國內行動和態勢，讓美方很難面對。即使美方要花大力氣應對，也很困難。須知，普丁還在推進俄烏之戰，美方知道中俄的斤兩，絕不敢讓台海成為第二個戰場。

這次美國暴露了幾個弱點，一是應對重大危機不力；二是在面對等量級對手的軍事戰略上缺少底氣；三是其亞太盟友並不給力；四是美國沒有在台海拚命一搏的準備。這就在客觀上出現了中美雙方台海博弈的拐點，中方將創造條件按自己目標推進統一進程，美方以往戰略受到挑戰，將被迫調整與修補，以免遭受更大挫折和損失。進一步看，美國亟需設法讓中方取消八項對美反制措施，以維持多邊乃至全球範圍的合作，保住拜登不多的外交成就。現在斗而不破也成了美方的基本選擇，這多少有點讓人感到意外。當然，指望美方放棄台海巡航、援助台灣、留守西太，也是不現實的，中美雙方仍將繼續角力和纏鬥下去，直至建立新的力量平衡。（作者為上海東亞研究所所長）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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