是怎樣？台灣成了美參眾兩院議員的｢畢業之旅｣？有吃有喝還順帶拿禮物？

繼美國眾議院議長裴洛西8月初率團訪台，後腳剛走，馬基又率領美國參眾議員5人抵台；接著月底前還會有另一批美國國會議員訪問團來台。

年底美參眾兩院改選，部分議員或已屆滿、或為增添聲量，赴台旅行正是時候，反正機票、旅費又不是自己花錢，吃喝之餘或許還能從台灣政府那撈得不少好處，因此美朝野政界項背相望、聯翩而至。甚至有人直言，日本9月將舉行前首相安倍晉三的國葬，副總統賀錦麗將任特使出席，屆時會不會跟裴洛西一樣來個神祕大轉彎繞台一行也不無可能。

然而對岸也不是吃素的，同樣面對二十大以及接班問題，正愁沒有發揮議題，老美此舉不啻為送上門的禮物，不費一兵一卒，只憑演練就將台灣納入內海，毛澤東、鄧小平做不到的事，習近平做到了。

裴洛西是民選的，拜登或許管不了，但賀錦麗可是自己副手，若真抵台，一場更大型、迫近性的軍演肯定避免不了。倒楣的是台灣老百姓，蔡總統和民進黨可千萬別再玩火。

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