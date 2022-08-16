中共在今年7月於北京人民大會堂舉行「九二共識30週年座談會」。北京高規格舉行座談會，顯示九二共識是兩岸和平交流的重要政治基礎，民進黨當局已放棄對九二共識的認知和共識，國民黨朱立倫在美國表態「九二共識是沒有共識的共識」，仿若曾經讓兩岸穩定發展的九二共識似乎要斷了線。這種現象，對於兩岸關係的持續發展，恐怕是山窮水盡疑無路。

台灣從民進黨執政後，這6年來，我們可以看得出，民進黨就是狠下心來，阻絕與中國大陸一般民間和各個層次的交流和來往，正好又藉助新冠疫情，徹底斷了兩岸的交流。民進黨無視40%的貿易是台灣與中國大陸來往的現實，採取準斷交的政策，確實令人不安和無奈。當然，思考到最後就是選舉，民進黨期望借助反中、抗中的民粹，持續這種病態的兩岸關係，然後又能一次又一次騙取到資訊不對稱的基層選民的感性選票。至於台灣和大陸的未來發展，民進黨認為只要看懂老美的政治風向，緊跟老美的屁股走就成了。這次美國眾議院議長斐洛西來台灣訪問，中共緊接著在台灣近海軍演，台灣人應該可以感覺到中共真的是會影響到我們的鄰居。

九二共識，就個人的了解，除了政治議題以外，只要能體現一個中國，包括台灣和大陸，那麼這個中國彼此怎麼稱呼都沒什麼關係。因此，才產生了國民黨的「一中各表」，以及大陸的「一中同表」。事實上大陸當局在若干場合過分強調「一中同表」，大家當然明白，一中同表的「一中」就是中華人民共和國。這個「一中」是代表在聯合國席位的「一中」，台灣就沒有任何緩衝的空間，台灣人當然感覺不舒服。因為台灣的「一中各表」的「一中」是中華民國。因此，真的有需要完善九二共識的這個「一中」。兩岸是該打開天窗說亮話，把「一中」的定義說清楚講明白，一起把敏感的政治性「一中」彼此談出一個結論或共識。那麼九二共識也就比較有穩定性的共識。

兩岸當局經常故意模糊主權和治權，陸委會經常說「兩岸互不隸屬」，這話好像也沒錯，但互不隸屬的是治權，主權則是相互擁有，中華民國的主權是跨越兩岸的。中國大陸一直說，台灣是中國的一部分，台灣人當然不服氣，應該說精準一點，台灣是中國的一部分，大陸也是中國的一部分。現在兩岸治權相互獨立，也是事實。總而言之，九二共識的「一中」，究竟是什麼樣的「一中」？如果是一國兩府的「一中」，相信大多數台灣人會理解，但也可以想像到大陸是會反對的。問題是九二共識從現實面來看，現在就是「一中分治、一國兩府」。台灣人大多數能理解的「一中各表」，其實精神面就是「一國兩府」，至於法律層次的兩岸主權，大多數人是不理解的。

台灣要的是，現實現狀的「一國兩治，一國兩府」，大陸要的是未來的「和平統一，一國兩制」。如果務實來看，為了兩岸能夠走向和平統一，持續交流合作，個人覺得九二共識深入的定義是「一中各表，一國兩府」，或者「一中同表，和平統一」，現在都不需要搞得太清楚，各說各話也無妨。從整個世界局勢和兩岸的發展來看，和平統一必然會實現。到時是什麼樣子的統一，應該到那個時候再說吧。如果條件不成熟，就先和平相處，再等待和創造吧！（作者為中華戰略學會研究員）

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