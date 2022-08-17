跟大家分享我在台灣師範大學的住宿生活。

師大宿舍有研究生宿舍、學一、學二、學七，一般是在學期中段填報志願，分發後才會知道自己下學期住哪裡。

一般來說，學校會優先照顧遠方來的學子，外籍生、陸生、或者是家在中南部的孩子，抽籤順序會稍微靠前。

宿舍環境

我很喜歡宿舍的周邊環境，夕陽很美，有時候是緋紅的晚霞，有時候是金色的鳳凰。

宿舍外的風景也讓人放鬆，旁邊就是景美河堤，站在宿舍窗口可以眺望一座繁忙的立交橋與橋下潺潺的溪水，我一直很喜歡景美溪，我的本科母校世新也在景美溪旁，可見這條溪真的在陪伴我成長，是我堅強的後盾。

清晨六點多走在校園裡，能看到住在附近的叔叔阿北帶著狗狗進校園散步，看來小動物也非常喜歡這裡，例如這只咕咕鳥，常出沒在師大附近，

我叫它咕咕，因為它會發出嗚嗚嗚的聲音，後來才知道這種鳥原來是世界排得上名的稀有留鳥，黑冠麻鷺。

台灣長輩跟我說十幾年前這種鳥還屬於出現一隻、發在鳥社群裡大家會帶著長槍大炮（單反）蜂擁而至拍攝的鳥。近年，因為台灣自然人文環境好，居然變得隨處可見。

咕咕們像無所事事的大爺一樣悠哉哉逛街、抓蚯蚓。咕咕尤其喜歡師大的這片綠地，好幾次晚間回宿舍，都能看到一個地瓜狀的黑影，呆呆地立在草叢間。

台師大校園。（作者提供）

宿舍公共空間（交誼廳）

我住在師大的公館校區，四人間，上床下桌，住宿費用一萬二台幣，暑假五千，寒假兩千五，有獨立廁所跟浴室，有電梯，有洗衣機，洗一次十元台幣，陽台可以晾曬衣服，住在高層，風超級大，幾個小時冬天大衣都乾了。

台師大校園。（作者提供）

我每次跟家人視訊，給我媽媽啊，老爸啊，我奶奶看宿舍的環境，他們都會說哇你們宿舍好大，我就會告訴他們這個空間是公共交誼廳，可以聚餐吃飯，這也是學生打電話，背書的空間，

有同學太晚洗頭怕吹風機吵到室友，也會來這邊吹頭髮。很多奇妙的緣分都在宿舍的公共空間發生。

有一次我走出廚房，看到兩個同樓層的妹子，只見兩個人在瘋狂地拆分包裹，這景象，我一看就知道一定是陸生，陸生在台灣，也還是改不了在大陸喜歡淘寶網購的習慣。

我的台灣老師也會淘寶，買好的東西寄到我的集運倉庫，跟我一起拼郵費運到台灣。

垃圾分類生活

當然，來到台灣，也會有一些新的習慣，例如每天晚上集體坐電梯下樓做垃圾分類。我們這棟樓是九點半到十點零五分，如果錯過了就要追到另一棟樓去倒了。

讓人瑟瑟發抖的冬天裡，當其他人都在趕報告，主動提出今天幫大家下樓倒垃圾的室友，把自己裹得緊緊出門與吸溜著鼻涕回到宿舍時，會被大家恭維、誇張感謝，這場景想來還真是滿有趣的。

平時可回收的垃圾隨時可以到樓下去處理，例如寶特瓶（塑料瓶）、紙皮、便當盒、鋁箔包（紙盒裝的飲料）等等。

大家很自覺地把鋁箔包壓扁再回收，室友回收便當紙盒前，會先把上面的食物殘渣和油漬沖乾淨。室友還會把捆綁便當盒的橡皮筋收集起來，拿到食堂給食堂阿姨們再利用。

記得有一次，我準備扔掉一個「生銹」的勺子，被宿舍阿姨看到，她很耐心地告訴我，這個是不銹鋼的，上面的銹漬只是別的東西染上去的，只要搓掉沖洗乾淨就可以用了。

還帶點撒嬌的語氣說：你看你的這個勺子多可愛啊，還有個笑臉，我在台灣都沒見過，丟了好可惜！阿姨這可謂是「精準勸誘」，我就乖乖地把勺子又帶回去了，留到現在。

採買生活

宿舍附近有一家全聯，我知道它貼黃色六折貼紙（給商品打六折）的時間是早上八點，常常七點多就起床選購，跟一群阿公阿嬤一起排隊等開門，誰能不說一句真接地氣呢...

宿舍附近除了有景美河堤，還有一座公園，叔叔阿姨會在這兒打太極、舞劍。

這座小公園裡有一棵異常粗壯的大樹，我還看到過有許多人圍繞著這棵大樹，將雙手手掌正對樹幹，輕閉雙眼，神情莊嚴肅穆的樣子，彷彿要吸收大樹散發出來的能量。

福和橋市場是我以前常跟一位老師去採購的市場，但當時我住在三重，很遠，結果我發現住在師大宿舍之後，只要在師大門口騎ubike，過橋就到福和橋市場了，簡直是得天獨厚的環境！

早早地出發，看著馬路上早高峰的川流不息，再看看身旁停停、飛飛的鴿子，橋上的風很大，吹一吹，精神飽滿！

去一趟菜市場，一次就買一個禮拜的菜回來，把車頭掛得滿滿的，再騎車回學校。在一次又一次的買菜運動中，我逐漸鍛鍊成一個大力士。

室友寒假回家搬行李，我要幫她搬，她很擔心我提太重，我跟她說別擔心，我可是可以一次提三顆高麗菜回宿舍的人，她就很懂地說：「了。」（瞭解）

開伙環境

我們宿舍每一層都有一個小廚房，有烤箱，微波爐、電磁爐跟電飯鍋，還有飲水機，直接裝開水來煮湯很方便。

有時趕時間，就會去樓下學生餐廳買飯，如果自己帶環保便當盒，就能夠扣除紙餐盒的計費重量，阿姨還會優惠三塊錢。學餐有提供免費湯水，有時候是綠豆湯，有時候是味增湯。

使用電磁爐的人會比較多，大家先來後到排隊，但烤箱很少人會使用，總空在那邊，等不到電磁爐，所以我被逼上梁山，走上了用烤箱做飯的路，一開始是學做焗烤，青醬、茄醬、奶油口味焗烤...

後來一發不可收拾，學會用烤箱做烘焙，麵包、披薩、吐司、甚至蛋糕，烘焙完的食物也會分享給室友跟同一層樓的陸生朋友，大家都很開心。學習之餘居然同時精進了廚藝，確實讓人蠻開心的。

我們宿舍住著兩位台灣妹子，一個香港妹子，一個我，宿舍每個禮拜有一天是大家一起吃飯的時間，我們會圍爐，

我有一個帶四個輪子的置物箱，平時放在角落，每次聚餐時就拉到宿舍中間當做桌子，大家席地而坐，有時候吃火鍋，有時吃鐵板燒，冬至還吃了湯圓，關於宿舍的人們的故事，下次再聊吧。（廖小花/台師大陸生）