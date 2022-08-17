台海在8月上旬成為了國際焦點，先是美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率領多位議員代表團到訪台灣，而後中國大陸在「硬的一手」祭出了接連數天急風驟雨式的軍演進行反制與威懾，顯示共軍過去間歇式的「繞台」與「擾台」已經進階到了常態化的「圍台」和「鎖台」，軍演反制更甚於以往。

至於在「軟的一手」方面，中國大陸在軍演過後，也立即發布《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書來安定台灣社會與民心。而在美中雙方這一來一往中，似乎是為了展現美國對於台灣「堅若磐石」的支持，又有5名聯邦參眾議員於8月14日晚間搭乘美軍軍機來到了台灣。

美國對台「戰略清晰」的邏輯與風險

在參議院外委會亞太小組主席艾德馬基（Ed Markey）帶領下，包含眾議員加勒曼帝（John Garamendi）、眾議員魯文索（Alan Lowenthal）、眾議員貝耶（Don Beyer）、美屬薩摩亞眾議員羅德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen）在內，以及隨員與負責聯繫的海軍軍官於8月14至15日間訪問台灣。

此訪問行程是美國國會議員出訪印太地區的一環，預計將會見蔡英文，並拜訪立法院、外交部、立法院外交與國防委員會、經濟部、國防安全研究院人員等，討論美台關係、區域安全，貿易與投資、全球供應鏈、氣候變遷，以及其他與雙方利益相關的重要議題。

這架編號05-0730、呼號Spar11的美國空軍C40行政專機，上次曾作為眾議院議長裴洛西訪台專機的預備機，這次是8月14日下午5點7分自日本橫田空軍基地起飛，在6點53分飛抵松山機場。而在此敏感時刻，於日本外海的美國航艦雷根號（USS Ronald Reagan）則再次南下，目前位於沖繩以南海域、台灣東部外海，雷根號此番行動也被認為與8月14日參眾議員訪台有關。

過去，美國不願對是否防衛台灣明確表態，原因是過去判斷此一立場所代表的象徵性意義，遠超過實質上所帶來的嚇阻效果。然而，隨著美中在印太地區「戰略競爭」態勢的加劇，美國在預防台海危機上已改為採取「戰略清晰」的策略，目的在向中國大陸表態，當台海發生戰爭時，美國將（will）介入，而不僅是可能（may）而已。

「戰略清晰」使中國大陸雖然不會誤判美國軍事介入台海的承諾，但隨著台灣的自主性提高，美國的「戰略清晰」政策的作法調整為「雙重清晰」（Dual Clarity），強調不支持台灣獨立，以期對台灣有所節制。這其實就是卜睿哲（Richard C. Bush III）所稱的「不對稱嚇阻」（Asymmetric Deterrence），意指對中國大陸的「警告」高於「保證」。

美國對台灣一旦改採「戰略清晰」立場，無異於把台灣推向美中對抗的最前沿，阿拉旺商業諮詢公司的共同創始人紐頓（Alastair Newton）便將台灣描述為「世界上最危險的引爆點」（The World's Most Dangerous Flashpoint），並強調誤判的風險是不可忽視的。顯然地，在美國對台灣越朝「戰略清晰」方向演變的同時，也要當心「物極必反」，因為負面效應將由台灣承受。

美中在台海戰略風險管控合作

美國對於台灣主權的觀點，向來採取一個相對模糊的方式來處理，拜登政府也是如此，一方面不主動去承認中國大陸的「一中原則」（One China Principle），另一方面又強調美國不會在台灣主權問題上採取任何觀點，同時美國不會明確的要求台灣或中國大陸必須要做出什麼顯著的進展，美國既不公開表示會協助防衛台灣，但也不排除協防台灣的可能性，而是只強調會採取「必要措施」。

顯然，儘管美國總統拜登繼續視中國大陸為「地緣競爭的最大戰略對手」，而對其保持強硬手段，且支持台灣將是美國內部的趨勢與共識，但美國對於「中國大陸攻打台灣是否會出兵協防」的議題仍舊採取模糊的態度，因為東亞地區的和平與穩定對美國的利益十分重要。

不過，美國也希望可以找到一個方法去處理美中之間日益激化的「戰略競爭」，因此也會避免將中國大陸逼到牆腳。澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）便強調，由於美中兩國之間的競爭即將進入決定性階段，在這充滿危機的十年，美中之間的緊張關係都會加劇，這是不可避免的，但在台海衝突的可能性可以藉由「有管理的戰略競爭」（Managed Strategic Competition）的框架，將「減少競爭」轉化為「公開衝突的風險」。

雖然這將對美國與東亞地區的安全政策和行為設定某些嚴格的限制，但將允許在外交、經濟和意識形態領域進行全面和公開的競爭。因為中國大陸現在的戰略很明確，就是大幅提高在台灣海峽的軍事實力，以至於美國不願意打一場可能會輸的仗，故拜登政府在台海情勢上，應以上述框架來進行高水平的「戰略競爭」，在美中關係的「三個籃子」中，放棄「對抗」、降低台海武力衝突的可能性，進行台海戰略風險管控的「合作」。

（作者為國立聯合大學助理教授，台灣國際戰略學會研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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