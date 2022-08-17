台灣人赴柬埔寨海外打工遇害頻傳，幸運一點的被賣到詐騙集團逃了出來，不幸的被凌虐、賣春甚至活摘器官從此人間蒸發。外交部亞太司長周民淦8月15日表示，根據交通部觀光局與華航、長榮航空數據指出，今年1到6月飛到柬埔寨的台灣人超過6000人，但返台只有3400多人，估計還有3000多人還在柬埔寨，其中有300多位受害者立案，不清楚有多少人是非自願從事詐騙行為。

如果按照外交部說法，半年來300多人受害、3000人下落不明，我們「會做事」的政府是不是腦殘了、癱瘓了，竟置國人身陷險境於不顧？外交部網站上自承2021年6月起駐胡志明市辦事處即接獲這類求助案件，現在情勢惡化一發不可收拾，請問外交部大半年以來，有何積極作為？

外交部或許會說，忙著接待美國眾議長裴洛西，以及一批接著一批的美國參眾議員；忙著接待日本眾議員來台嗆釣魚島是日本的，不關台灣的事；忙著接待歐盟議員模仿台灣立法院打架、比倒讚……，這些「作秀」有比滯留未歸柬埔寨的台灣人重要嗎？他們被黑幫控制命在旦夕、叫天不應、叫地不靈、不知能否活著再見台灣親人！吳釗燮，你該不會忘了他們吧！

政府2006年11月頒布「防制人口販運行動計畫」，翌年2月成立「行政院防制人口販運協調會報」，2009年6月1日起施行《人口販運防制法》。美國國務院公布《人口販運問題報告》將台灣列入「全球防制人口販運評比」最佳第一級國家名單，迄2021年為止已連續12年入選第一級佳績，行政院引以自豪的政績。

不過，看看2022年以來台灣人被賣到柬埔寨數以千計的血淚悲劇，蔡政府自認為《人口販運問題報告》還能排第幾？「會做事」的政府又躲哪去了？

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