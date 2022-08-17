最近中央研究院公布「台灣貨幣金融改革政策建議書」，針對金融制度、貨幣政策和匯率政策提出建言，並指出「長期的低利率、低匯率政策，為台灣帶來很高的代價。」同時，認為台灣的貨幣政策已走到三大「十字路口」的挑戰，並建議中央銀行應更具獨立性、透明度。建言中認為長期低利率、匯率偏貶，加上金融制度未國際接軌，並指出貨幣政策造成資源錯置、產業扭曲、房價飆漲，不利經濟發展，也使台灣陷入失落的20年。

我們對於中央研究院院士及學者們在學術研究之餘，還能關心政府的政策深表肯定。但或許由於少數院士對台灣當前經濟情況、經濟處境不盡了解，對產業發展兩極化的情況缺乏掌握，加上對央行角色的過度期許，思維略有落差，因此，我們提出以下觀點，以供不同角度的討論。

建言中首先提及，政策失當導致台灣經濟陷入失落的20年。但事實上，台灣在COVID-19之初，整個供應鏈沒斷鏈，又受惠於新冠疫情帶動的線上工作、娛樂的熱潮，電子產品供不應求；加上中美貿易戰帶來的搶單、轉單效果，台灣過去3年的經濟成長率平均約4％，在亞洲國家中位居前段班。

其次，將利率、匯率偏低，以至於房地產飆漲、產業扭曲、資源錯置等問題都歸咎於央行的貨幣政策，並不客觀。利率偏低最根本的原因在於歐美國家為了擺脫COVID-19的泥淖，而大量實施寬鬆貨幣政策，所帶來的禍害。房地產價格也因寬鬆貨幣的遺害而飆漲，舉世皆然，並非台灣獨有的病徵。更何況在前一陣子全球利率偏低的情況下，台灣如單獨調高利率，反而吸引更多熱錢的湧入。而在台灣創投、產業投資機制不足的情況下，多數熱錢都恐流動進入股市、房市，將造成房市股市的上漲更加不可收拾，危害更大。至於匯率偏低的情況，最近時空已有相當的變化，過去兩年新台幣成為全亞洲最強的貨幣之一，最近更為了打擊通膨，央行反而是阻貶不阻升。

另一方面，院士或許忽略了台灣最近產業呈現兩極化的現象，亦即電子資訊業一枝獨秀，但傳統產業、服務業表現平平。匯率大幅升值對利潤率高的電子資訊業或許影響不大，但對毛利率偏低的傳統產業將是一大打擊，聽任匯率大幅攀升，將引發另一波傳統產業的外移，反而導致製造業就業機會的流失，將更惡化台灣的M型社會。

再者，院士們也高估央行的角色及能力。經濟學的基本理論告訴我們，一個貨幣政策工具，通常只能對付一個目標，至多兩個目標。但中研院的學者們卻認為房地產的飆漲、金融業的困境、產業升級的緩慢都是央行責任。

事實上，現在全球的央行，都為了對抗通膨與維持經濟成長而左支右絀，如果連產業轉型、金融業的發展等，都加諸於央行身上，豈不是要央行一隻手端多個盤子？房地產的漲升固然央行有些責任，但是內政部、金管會的政策配合更是關鍵。金融業的當今困境，主要在於美國的升息，致壽險業的海外投資虧損，因應之道反而是金管會握有比較多的籌碼。

至於美國的前瞻指引，美國是大國，全球的主權基金、勞退基金、避險基金大幅投資於美國債券、股市，因此，更透明的貨幣政策，更穩定的金融政策，指引股市、債市的穩定投資是有必要的，但對台灣而言，一個太透明的貨幣政策、匯率政策，是否反而成為外資炒作的護身符呢？

另外，建言中也提及台灣的貨幣政策應有前瞻指引，其實央行近幾年來也在社會的敦促下儘量的公開、透明化。不過，我們認為適度的干預匯率，在一個小國、淺碟子的外匯市場下，還是有必要的，否則反而便宜了少數炒作外匯的外資銀行。而央行保有大量的外匯存底，因應國際避險基金的狙擊也有其必要性，同時，如果沒有適度監控，國際上一個較大型避險基金，就可以整鍋端走。這也是為什麼香港必須保有4,000多億美元的外匯存底，主要是為了因應海外基金對香港聯繫匯率狙擊的準備。同樣的，若台海危機再現，這也是央行必須保有大量外匯存底，以因應不時之需。

各國的貨幣政策，各有其最適合的方式，無法完全複製別國經驗，充分了解台灣經濟現況，掌握自己的處境，再參酌國際做法，才是應有之道。