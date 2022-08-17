繼美國眾議院議長裴洛西訪台引發中方不滿，掀起台海之間的緊張關係後，美國參議院外委會亞太小組主席馬基14日再度率團訪台。參眾兩院議員輪番訪台，表面上都說是要挺台，但背地裡有沒有不同黨派希望以台灣作為舞台，互相角力較勁的政治算計也很難說。

更難堪的是，這些訪客們說要挺台、助台，但他們的輪番造訪也只是拿台灣議題刺激中共，讓中共更不開心，對台灣的軍演和打壓更劇烈，讓國際間更覺得台海之間的局勢變得更危險、更詭譎罷了。對於台灣在國際上的實質地位提升和安全，未必有幫助。

在烏俄戰爭開打時，政府與支持者還曾以「今日烏克蘭，明日台灣」作為號召，進而宣揚「抗中保台」的理念。可是中國乍看之下，就像俄羅斯對烏克蘭一樣是台灣的一大威脅，難道別的國家對台灣就是純粹的善意嗎？因為無論是在烏俄戰爭開打前，還是烏俄戰爭也不知道該如何收尾的現在，世界各國的領袖、政要、名人對烏克蘭的訪問都不曾間斷，但現在烏克蘭的戰爭結束了嗎？

國際政治的現實，就是所有人都只為自己的國家利益打算。訪台的外國政客們多為自身利益遊說而來，但也有可能是為了刺激中共而來。在世界各國將台海視為下一個可能發生戰爭的熱點的同時，因為這些外國訪客而成為目光焦點。

又被中共不斷威脅的台灣，也只能進一步向這些外國「盟友」靠攏，尋求協助與庇護。以兩岸目前的局勢來看，台灣越被其他國家捧在手心表示支持，面對的風險也越大。

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