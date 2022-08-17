數千名國⼈被拐賣⾄柬埔寨淪為豬仔，蔡政府搭救無方、束手無策，看起來竹聯幫與慈濟的協助還較有成效，不免令人感到荒謬。蔡英文新南向政策叫破喉嚨、喊了6年，台灣人民卻落到如此下場，一堆年輕人被騙去打工，被綁架勒贖，賣器官，從事詐騙工作，宛如人間煉獄，民進黨政府除了餵食人民消化不良的「芒果乾」外，完全沒有救民於水火的能力。

台灣⼈民柬埔寨遭詐騙案，已成為重⼤跨境⼈⼝販運事件，但在台灣外交處境下，官⽅救援困難，亟需⺠間團體伸出援⼿。據了解，在警⽅請託下，慈濟已介⼊協調柬國的宗教團體幫忙救⼈，並成功救回2⼈，警⽅期盼藉慈濟的影響⼒，持續再救回更多同胞，甚至傳出⽵聯幫驚爆出⼿，殺進柬埔寨營救20名台灣⼈！ 繼缺疫苗之後，向來自詡大有為的蔡政府在拯救肉票事件上徹底失職無能，需民間出手救濟。

柬埔寨比台灣落後，怎可能成為淘金勝地？⼀名柬埔寨⼥婿發⽂吐露當地實況，直斥天真也要有個限度，「柬埔寨的家⼈們聽到這則新聞，都快笑死了！」不過，正如柯文哲直言台灣如果能夠安居樂業，誰願意離鄉背井去討生活，蔡政府的確沒有正視人民困境。

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