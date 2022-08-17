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今年大學錄取率再創新高但缺額破表，引起社會高度關注。有部分媒體及高科技企業鼓吹「大學不分科」教育，其立意雖好但仍必須仔细思考，規劃一些配套政策及社會制度，同時審視一下台灣具體客觀條件是否真的適合實施「大學不分科」的公民教育？還是更專注在傳统的菁英教育？

「大學不分科」是國外重點高校為篩選學科菁英所設計，是一個以「普及公民教育」之名而實施「菁英教育佈局」的教育方式，需要比較成熟的運作及較大的樣本，台灣有少數高校曾試行不分科教育有年，成果比較彰顯的為多為專業性很強的高校，如醫科大學、農業大學等，但這個菁英教育系统似乎並不適用於综合式公民高等教育。

自我調整、自我選擇、自我組織而形成的菁英部落及系統，有些類似超智能系統中自我組織、分布式的結構，以達到能力分群、功能篩選、自我組織聚落形成（學問、學科）等自然演化機制，把菁英重新分配、组合，最有效的教育發揮到最高点。典型案例包括歐美盛行的「科普教育」，比較適用於樣本量較大、内外系统交流绵密的群體，而最重要的是社會氛圍、上下層教育體制銜接、教學內容寬廣及聚焦程度。「科普教育」在台灣推動多年但成果有限，其原因就在於其設計理念與客觀事實不符的現實。

文法經管與理工農醫教育的社會功能截然不同，思想羅輯各異，用專業性很強的教師來教授「不分科」大學普及教育，是不是有適任性的問題？現今若欲打破傳統實施「齊頭」式的普及教育，這個一廂情願的套路是否真正適用於台湾高教的現况？

台灣實施「菁英教育」大學聯招愈半世紀，基本上是延襲中國傳統「科舉取士」的概念，而行之有年考試制度及評選機制也創造了「起步點平等」的社會分工體系。有支持「大學不分科」的專家指出：「大學的不分系是使得大學教育领域更為寬闊，知識是相通的(但認知各異)，有自學能力才是關鍵，產業需要跨領域的人才，教育本應不自限，大學分系過細，反而被緊箍咒給套死了。」，

高教品質維繫國家未來競爭力，國家菁英教育與公民教育的平衡是一個很嚴肅的問題。從系統性、制度面檢討現行方案也是一件刻不容緩的工作。在宏觀面，高等教育的終極目標是什麼？是服務社會大眾、特定群體或産業、藏富於民、還是其他？而在高教具体執行面，總體生員數量及教育規模、師資及教材/教學設施的總量規劃、教育理念及社會氛圍、資源分配及排擠現象等都是應该優先考慮的要項。

隨著少子化情況持續惡化，台灣的教育系統必須建立自己的巨集觀思維，牙牙學語仿效歐美先進、科研項目及學術審核淪為西方學術殖民地、人文/理工分佈失調、人才供需失衡都亟需要教育系統的改革，審慎評估菁英教育與公民教育的平衡，大處著眼、小處著手，是該改變的時候了！（作者為陽明交通大學退休教授）

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