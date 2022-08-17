在美國眾議院議長裴洛西訪台，引起國際關注及共軍實施大規模圍島軍演後，不到2週的時間，又有由參議員馬基率領的參眾議員5人訪團於14日晚間抵台。不過，本次訪團行程變得相對低調且都是閉門會議，總統府也罕見未安排直播。但共軍又立即宣布，將在台灣周圍海空域，再度進行實戰演練。

據統計，自拜登總統上任以來，已經有33名國會議員訪台；然而，根據美國學者葛來儀透露，本月底還會有另一個國會代表團來台訪問。若和往年比較，美國會議員如此綿密的來台訪問，真可謂是「絡繹於途」，而且可以「過江之鯽」來形容。友台議員接續來訪，令蔡政府興奮不已；但也讓人擔心，台灣的安全是否已出現了嚴重的危機。

至此，我們不禁要問，這些國會議員相繼訪台，其主要目的為何？究竟能為台灣帶來哪些實質的利益？馬基參議員於此行中強調，他是要「跟台灣站在一起」，會更加努力確保台灣的和平及穩定，防範任何不必要的衝突。蔡總統則期盼未來能和美國簽署「避免雙重課稅協定」（ADTA），共同為台美雙方的相互投資，創造更多利基。

有關簽署對我們有利的台美雙邊貿易協定進展，迄今美方的聲明都是僅限於口頭上的話語。例如：今年5月拜登在東京宣布，由美國主導的「印太經濟架構」（IPEF），台灣在首輪名單卻未被納入；今年6月1日美國與台灣宣布啟動「21世紀貿易倡議」，行政院政務委員鄧振中已老實地表示，「我等了30年」；民進黨政府則認為未來簽訂台美「雙邊貿易協定」（BTA）的機率大幅提升；但中經院區域發展研究中心主任劉大年卻表示，簽BTA未免說得太早。

有人批評美國會議員來台只是為了「要錢」，此話說得雖然過於直接露骨，外交部也屢屢發言駁斥，指出議員訪台花的都是美國國會的預算。但民進黨政府依慣例在美國透過公關公司，合法的向國會議員遊說並提供政治獻金與競選經費，則是無需爭辯的事實。建議外交部能夠大方坦白的做個統計表，將政治獻金的流向，及所獲實質利益公諸於世，畢竟花的都是百姓的納稅錢。

根據「彭博社」報導，美國國會議員相繼訪台，目的在迫使拜登政府測試北京當局的紅線。因此，台灣不僅是美中對抗之中美國的棋子，同時也當了美國的戰爭試驗品。曾任職歐巴馬政府國家安全會議的庫克昌（Charles Kupchan）就表示：「我預估北京會作出行動來表示它的不滿，就像對裴洛西所作的那樣。」他接著補充說，「衝突就是這樣產生的」。

菲律賓前總統杜特蒂在任時曾經坦言，他對美國和中國做了最客觀的比較，當你選擇美國時，你已經選擇了戰爭；如果你選擇了中國，你就是選擇了和平；美國賣給菲律賓唯一重要的商品，就是軍火，價錢非常昂貴且是別人不要的爛東西。的確，從越南、伊拉克、敘利亞以迄阿富汗戰爭，都有美國人的介入，其結果是政客占了便宜，倒楣受苦的卻是老百姓，但願下一個苦主不會是台灣！（作者為大學英文講師）

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