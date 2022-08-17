近日許多年輕人遭人蛇集團以高薪、福利誘騙至柬埔寨工作，卻慘遭凌虐、剝削或勒贖的案件層出不窮，讓全民膽戰心驚。但把年輕人推到柬埔寨的，不就是政府本身嗎？

試問，如果可以在自己的家鄉安居樂業，誰要遠赴他鄉、異地打拚？主計總處不是日前才公布今年1至5月全體受僱員工「總薪資平均6萬2736元」？真拿得到這個薪水，哪個年輕人想出國大冒險？

事實真相是，台灣長期以來「低薪、高房價、高物價」的環境，已經讓年輕人看不到未來！過去最起碼還可以當個北漂族，但現在整體就業環境惡化，只好改到海外賭一把。年輕人爭相奔赴柬埔寨謀生、想發財，不正戳破了民進黨政府「國王的新衣」嗎？

令人難以置信的是，政府部門面對危機的躺平態度。

其實相關訊息早在年初就陸續爆發，不論網紅拍片示警，或民眾請求跨海馳援，還是網上抱怨等，在在警示政府人口販運及詐騙情形嚴重。一再提醒和請願的結果竟是外交部斥責假消息，及要民眾「勿以訛傳訛」！

直到問題不斷擴大並鬧上媒體，血腥暴力影片網上瘋傳，如炸鍋般爆發，甚至媒體驚爆逾4千台人在柬埔寨失蹤後，才換來官方慢條斯理地澄清「僅120人未聯繫上」？而政府部門的因應居然是發動警察到機場舉牌警告？交涉、救援及其他都由民間自行處理，高高在上的官員只是兩手一攤，以與柬埔寨或其他東南亞國家並無邦交為由推託。也難怪民眾深刻體會，到底要這個政府有甚麼用呢？

相關悲劇本可提早預防，減少國人生命財產安全遭受侵害，問題就是卡在政府部門有無作為？行政院每六個月起碼要召開一次「防治人口販運及消除種族歧視協調會報」，必要時還得召開臨時會議，有沒有針對柬埔寨問題進行跨部門討論，進行預防、勸阻、救援、究責等相關工作？

既有機制不用，直到輿論沸騰，行政院就以此為由要另外花人民1.28億元成立專案小組。如果成立小組就能解決問題，為什麼過去不做？不是説沒有邦交礙難協助嗎？成立專案小組邦交問題就解決了嗎？人就可以救出來了嗎？民進黨政府除了知道花錢，還知道什麼？解決不了問題，就想解決提出問題的人嗎？網紅示警的問題不聞不問，毫無下文，還以假消息看待，這種無知、無為、無能、無感的四無政府，我們還要繼續縱容嗎？

其實，單就此事件就可以看出，整個民進黨政府，部門間各自為政，縱向和橫向聯繫都出了問題；導致政策上的系統失靈。加上政治上總是「報喜不報憂」，事情發生好幾個月，內政部數百則新聞發布中，唯一提到訊息居然是「臺灣防治人口販運連13年第1級，成效獲國際肯定」？

更難堪的是，這個冷血、麻痺不仁的政府，解決不了問題後，竟想透過輿論把將赴柬埔寨的年輕人導向為貪婪、活該。但試問，如果可以在自己的家鄉安居樂業，誰要遠赴他鄉異地打拚？

以前，台灣南部年輕人赴北部打拚，就是因為北部工作機會比較多。現在官員正事不做，只知逢迎拍馬，對於民怨更不屑一顧，凡事政治掛帥，以致環境愈來愈糟。過往還可以北漂，現在只能飄洋過海工作，「人往高處走，水往低處流」，不就是市場法則嗎？民進黨政府和官員們的心中還有人民嗎？從來也不想想，什麼原因讓台灣變得這麼糟，造成年輕人需要賭一把出走到海外一搏？

事到如今，民進黨政府還看不到橫在年輕人眼前的，就是房價高不可攀，看不到未來？所以很多人選擇躺平。官員也看不到現在遭逢快速上漲的物價、通膨以及不動如山的低薪？不知一切政治掛帥的結果讓年輕人連躺平族都當不起了？不知道長期忽略基礎建設，凡事選舉考量，就是把人民推向貧窮動亂的深淵嗎？

看看民進黨政府的所作所為，絲毫無視專業，滿朝盡是夫妻、兄弟姊妹檔；也不顧政府債務惡化趨勢，只知大撒幣、揮霍預算。更糟的是，為掩蓋執政無能的弊病，一再撕裂族群，繼續「抗中保台」把戲，升高兩岸衝突，消耗兩岸和平紅利，以製造兩岸危機模糊焦點，絲毫不顧對岸為我國第一大出口市場，占整體出口比重高達42.3%的政治與產業現實。留下的爛攤子不還是全民共同承擔、收拾嗎？

難怪人民忍無可忍，而不禁要問，把人民推入火坑的，不就是民進黨政府嗎？（作者李貴敏為立法委員、黃國豪為國會助理）

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