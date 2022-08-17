林智堅因為論文抄襲被迫退選，蔡英文從一開始的「全黨力挺」馬上改口為「萬般不捨」。對照當初李眉蓁的論文門是如何被那些「恪守本土價值的台灣人」糟蹋羞辱，事後又是如何的揶揄嘲諷，這些台派佞人的台灣價值，實在是非常的廉價、雙標、噁爛、扭曲。

這一群自詡為台派的人，不分年齡、性別、職業、學位，大家的說詞通通都一致（抗中保台、反中愛台），完全沒有獨立的思考能力與方式，只要蔡主席發個文，這些可憐的信眾就會按時膜拜，努力點讚。這讓我想起那個「法力無邊，攻無不克，戰無不勝」的星宿老仙。

金庸筆下的星宿一派，源於北宋時期的逍遙派，開山祖師丁春秋，師承逍遙無崖子。逍遙派武功是道家一派，講究修身養性，延年益壽。但星宿派，不同於道家的煉丹，而是精於煉毒。星宿派功夫，講究用毒：掌上帶毒、暗器帶毒、化功大法以毒麻痹、化解他人內功。江湖上提起，無不談虎色變。星宿派弟子，都是一些溜須拍馬，阿諛奉承之輩，對外欺軟怕硬，對內自相殘殺。星宿派輩分排法與眾不同，以武功論輩分，隨時可以向師兄師姐挑戰，勝出即可上位。

今日蔡英文領導下的所謂台派，正像極了星宿派邪教，絕對雙標，絕對膨風，絕對不知羞。

這些台派佞人的特色就是「有台就嗨，逢中便反，神通廣大，法力無邊。」而且個個都有指鹿為馬、唾面自乾，靦顏事仇的功力，說起謊話來面不改色，被打臉腫到豬頭也處之泰然。近的如鄭運鵬、林靜儀這些國會台丑，大言不慚自稱看過林、余兩本論文，相信林智堅絕對「沒有抄襲」，卻在遭台大打臉確定論文抄襲後，只能「強調團結」。遠的如拿掃把戰到一兵一卒的蘇貞昌院長、靠氣質打敗病毒的陳時中部長、退貨搞不好是更好產品的吳秀梅署長，都是典型的例子。

這個台派掌門蔡英文排場特別大，每次出場都要封路淨空，大崗小哨，車隊綿延，比起張國榮電影中的「慈航普度」可要威風多了。而且整個派裡「逢迎拍馬」的風氣十分盛行，各種口號喊得分外響亮，什麼辣台妹、民主燈塔、台灣之光、自由女神、台灣人的眼睛、看好了世界、責任來我就扛，各種歌功頌德的口號簡直讓人肉麻到忍俊不禁。

台派綠黨鼓勵競爭，盛行叢林法則，與別的黨派不同，台派綠黨是以人格恥度作排名，黨員們若自認為自己的無恥可以贏過創黨元老，隨時可以向他挑戰，如果贏了，即可代替他原本的地位，把所有的資源都拿走。所以台派綠黨的成員、派系等級非常鮮明，待遇也差別明顯，一有機會，內鬥也非常厲害，導致整個門派，上行下效，上位者威風凜凜，下位者噤若寒蟬，整黨從上到下都是屁精，對內要無限忠誠，無底線跪舔，對外要團結一致，無恥度抹黑。

究竟台派是如何從一個「台獨漢子」，墮落到今日滿是義和團能量，馬屁亂飛，天下無敵呢？

首先，掌門人蔡英文的示意和指向非常重要。掌門要求黨員黨媒對自己歌功頌德，吹牛拍馬，正所謂「上有所好，下必有屁精雲集」。蔡更藉著職位分配把台派塑造成一個位置大一級就可以壓死人的法西斯政黨，等級森嚴，底下的人看了自然有樣學樣，力爭上游，於是整個派中盡是蠅營鼠窺，豺狼犬彘。

再來，就是要消滅批評者的聲音。要怎麼做到呢？基本上就是藉著「正面文青的大量洗白」以及「負面標籤的抹黑抹紅」。洗白的極致就是要在不好的事情中，也能找到吹噓的點去歌頌。靠著多年的布局與收編，台派綠黨人才濟濟，遍布媒體、學界、網路，所以洗起板來駕輕就熟，不費吹灰之力。而在發出讚美的同時，你若默不作聲，或聲音不夠大，讚美不夠真誠的，那就是不愛台灣，就是敵人，要麼滾出台灣，要麼就是要被消滅。

至於貼標籤抹黑抹紅更是家常便飯，比呼吸還自然。你若提出批評意見，就是中國的同路人，任何正港的台灣人都可以置你於死地，因為這是台派弟子的民主聖戰，是台灣南波萬的井蛙大夢，是寧為外奴不為漢人的台族大義。

所以，這些步驟下來，台派綠黨中自然是一片和諧，天下無敵，千秋萬載，一統世界，掌門人德配天地，威震寰宇，古今無比，萬歲、萬歲、萬萬歲。

你說，這不是邪教是什麼呢？

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）

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