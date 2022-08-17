解放軍圍台軍演不斷，國民黨在這個月9日卻突襲式地宣布派副主席、前陸委會主委夏立言率小型訪團赴中國大陸，對台商、台幹、台生展開聯繫與諮詢之旅，而且此行不會有任何政治性的目的，更不會去北京，只會到廈門、珠三角、長三角等地。

因為國民黨主席朱立倫顯然沒有溝通就丟出這枚組團訪問中國大陸的震撼彈，非常地具有｢朱氏風格」，所以要參選的國民黨籍縣市長候選人，第一時間不是冷處理的話，就多是急得跳腳。

冷處理的包括台北市長參選人蔣萬安、桃園市長參選人張善政等人，第一時間急得跳腳，認為朱立倫決策不盡周延、時機不宜、值得商榷的，則有新北市長參選人侯友宜、台中市長參選人盧秀燕、嘉義市長參選人黃敏惠（兼國民黨義務副主席）、台南市長參選人謝龍介等等。

人設「溫和、理性、中間路線」的蔣萬安，看來跟許多國民黨人士一樣，如丈二金剛摸不著頭腦，在國民黨內炸鍋的當日也只能鎖定在關注中國大陸台灣民眾的問題與需求、「保持兩岸對話空間」、「通過民間力量協助」等立場，並未顯出力挺朱立倫的決定。

到了炸鍋的第二天，蔣萬安說他也是看媒體才知道相關消息，而且確實有質疑決策時機的明顯聲浪。然後，他還補充說希望夏立言可以向中共表示台灣人民反對軍演，而且行程應公開透明。從蔣萬安的人設看來，他這樣說就等於向外界表示，他對於朱立倫的決策也頗有微詞，只是不便說得太直白。

朱立倫欽點的張善政，表示夏立言一行既然已經出發，所以他提出四原則，希望夏立言能站穩中華民國立場，表明不接受中共武力威脅。

也是朱立倫欽點的高雄市長參選人柯志恩，第二天被媒體詢問時表示，她認為雖然夏立言一行的目的定調為功能性，是關切台商、台生，但是時機不宜，如果見到中共相關官員，應嚴正表達反對對台軍演的立場。

朱立倫大概沒想到，國民黨籍的六都市長或市長候選人，加上兼任副主席的嘉義市長，竟無人提出夏立言此行會「利大於弊」的評價，而且幾乎都直接或間接質疑此行的時機點。

朱立倫在去年當選國民黨主席時，直指團結黨內是上任後的最大責任。從朱立倫訪美稱「九二共識是沒有共識的共識」、下令國民黨黨旗對日本首相安倍晉三降半旗，到這次的組團赴中國大陸，每次都引起黨內諸多非議及反彈，難怪有國民黨人苦笑說，看來朱立倫確實說到做到，團結了國民黨。（作者為自由撰稿者）

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