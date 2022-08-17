「顏色革命」曾經一度是西方國家企圖改變中亞、東歐、北非政治秩序的重要手段，但卻因人謀不臧、水土不服及所託非人而快速隕落，正有如在暗黑天際中滑落的慧星，一閃而逝！

蘇聯獨裁領袖史達林是喬治亞人（亦譯格魯吉亞），這是高加索地區的一個前蘇聯加盟共和國，偏處歐亞大陸交界的山區。2003年11月，這裡曾出現過「玫瑰革命」。當時年輕的反對黨領導人薩卡希維利拿著一枝玫瑰花，象徵和平與希望，堅決對抗時任總統謝瓦納澤（他曾在蘇聯時代擔任過外交部長）。在美國的鼎力支持下，2004年1月4日薩卡希維利以9成6的超高得票率當選總統；時年36歲。

1967年薩卡希維利出生於喬治亞首都提比里西，1992年畢業於烏克蘭基輔大學。當時蘇聯才剛剛解體，喬治亞和烏克蘭都成為新而獨立的國家。接下來，他赴美深造，1994年在紐約市哥倫比亞大學取得了法學碩士。第二年回國參政，當選國會議員。5年之後，2000年10月，他出任謝瓦納澤政府的司法部長，但一年之後，又因不滿政府貪汙腐化而辭職，並創立了「統一民族運動黨」，訴求清廉政治，推翻謝瓦納澤的統治，結果是大獲成功！

在薩卡希維利當選總統後，親美的喬治亞政府與俄羅斯關係迅速惡化。2008年1月，他連任總統，日趨專制威權，也出現了他過去強烈指責的貪腐現象，並且打擊親俄反對派人士，與俄羅斯的對立情勢益形激化。

2008年8月8日正值北京奧運期間，薩卡希維利趁機派兵攻打俄軍駐守的南奧塞迪亞地區（South Ossetia，居民多為波斯裔），引發了俄方的強力反制。當時正在北京奧運現場觀賽的俄羅斯總統普丁，在現場拿著手機發號施令，運籌帷幄、指揮若定。5天之後，在外無奧援的情況下，喬治亞宣告戰敗，30萬人流離失所！南奧塞迪亞和另一個分離地區阿布哈茲（Abkhazia）趁機宣布獨立，雙雙併入俄羅斯，從此脫離了喬治亞的控制！這是薩卡希維利從政以來最大的挫敗。

2011年薩卡希維利為了延續個人政治生命推動修憲，把總統權力轉移到總理手上，改行議會內閣制；以便他在總統任期結束後，能以總理的身份繼續掌握政權。但人算不如天算，在2012年的國會選舉中，他領導的「統一民族運動黨」因金融危機、執政無能、民怨沸騰而宣告失敗，以65對85席敗給親俄的「喬治亞夢想聯盟」。2013年底舉行總統大選，「喬治亞夢想聯盟」的馬格爾維拉什維利勝出，從此結束了薩卡希維利十年總統的執政生涯，也粉碎了他企圖修憲改制，持續掌權的夢想。

卸任後，薩卡希維利面臨新政府指控，2014年8月被控貪汙450萬美元，逃亡到當年念書的烏克蘭。他的老同學、時任烏克蘭總統波羅申科授予他烏國公民權，並在2015年5月30日任命他出任敖德薩州州長；薩卡希維利稍後放棄了喬治亞的公民身分。不旋踵間，他戲劇性的從喬治亞前總統一變而為烏克蘭州長。

但一年多後，他再次變臉，決定與波羅申科分道揚鑣。2016年11月，他指責烏克蘭貪腐橫行，辭去州長一職，並組建反對黨「新力量運動」，準備選舉，向波羅申科宣戰。波羅申科看他如此叛逆反骨，趁薩卡希維利赴美之際宣布取消他的烏克蘭國籍，不讓他再回來。一夕之間，薩卡希維利變成無國籍人士，竟然回不了家。

但是，2017年9月10日薩卡希維利又在數百名支持者的簇擁下，強行從波蘭邊界遁入烏國境內。隨後，他向基輔的移民局申請難民身分和政治庇護，但遭到拒絕。當年12月5日，薩卡希維利面對烏克蘭基輔警方的拘捕，在一棟八層樓樓頂上威脅要自殺，而支持者擋住了圍捕他的汽車，製造混亂，並將他救了出來。

烏克蘭檢察官表示，烏克蘭安全體系會盡其所能，將無國籍的薩卡希維利繩之以法。烏國檢方對薩卡什維利提起了公訴；理由是他涉嫌協助犯罪組織掩飾犯罪活動；他所領導的「新力量運動」黨曾經從親俄的烏克蘭前總統亞努科維奇支持者手中獲得了美金50萬元的奧援。

2018年1月喬治亞首都提比里西法院以濫用職權罪，缺席審判薩卡希維利9年監禁，並發布國際通緝令。另一方面，烏克蘭國家邊防局也在同年1月12日宣布，他已被遣送回到波蘭。2月14日，他又因妻子的荷蘭籍身分，獲得了荷蘭政府授與的永久居留權。

但是峰迴路轉，2019年5月28日，與波羅申科敵對的烏克蘭新總統澤倫斯基下令，恢復薩卡希維利的烏克蘭國籍。接著，又任命他擔任烏克蘭國家改革委員會主席。於是，薩卡希維利從原先被剝奪了國籍的嫌犯，轉而成為烏國之上賓。

但薩卡希維利終究心不在此，他仍然醉心於喬治亞的選舉政治。2021年10月1日他毅然決然地返回故鄉喬治亞。但喬治亞總理加里巴什維利宣布，前總統薩卡希維利已被警方逮捕，並發監服刑。他在獄中絕食抗議，喬治亞的人權監察使也認為他未得到好的醫療照顧，同時還被獄卒欺負。

2022年6月28日歐洲委員會（Council of Europe）發表聲明，指出薩卡希維利亟需人道醫療，他患有多重疾病，包括飲食失調和腦神經病變，若不適時醫治，可能會導致痴呆、多重器官衰竭，甚至死亡。

這是薩卡希維利一頁又一頁的變幻人生！從喬治亞總統到烏克蘭州長，從組黨、參選、執政、下野，到最後被迫逃亡、偷渡、入獄，一直不停的在變。不但變換了國籍，轉換了身分，甚至還遷移到不同的家園。但最後卻又失去了國籍，拋棄了官職，成為病入膏肓的階下囚。

這是在過去30多年間，東歐和中亞地區民族國家建構過程中罕見的特例，也是族群認同不斷變異之下，政治人物運用機巧權變，無所不用其極的荒謬案例。它反映的是西方國家短線的政治操弄、新興民主政體的民粹技倆與轉型國家民族主義的荒誕和分歧；但無辜的選民面對這些不斷變臉的政治領袖，卻是無知、無奈與無感。薩卡希維利轉折動盪的人生，足為識者所譏，智者所戒。

（作者為中國文化大學教授）