艾成跳樓的不幸，在今天的新聞中還是幽迴在心底了。

多數人都曾經走近過人生絕望的深淵，甚至不願再去面對那些坎坷逼迫至眼前的痛苦風景。但最後那個「縱身一躍」，都有導火線，也都有衝動的瞬間剎念！

艾成是在幾位教友的陪伴勸慰中，走向了極端，宗教力量在最後時刻給予他的是抒解，或者反而是壓力？

艾成或許連他自己也以為，他是個「無敵樂觀的容器」！

他始終懷有歌唱的夢想與目標、工作事業上也願意真切努力去付諸行動；人際情感之間，甚至還能成為朋友他人的依靠、排解甚至「承擔愛人朋友的痛苦」。

但即使只是從歷來的「新聞報導」中，讀者觀眾的我們也依然都能逐漸看到，艾成正在逐漸走到一個「承受的極限」。

艾成內心的容器，已然「瓶滿危脆」！一邊，是看似恢復平靜卻始終混沌動盪的婚姻與「感情」；另一邊，則是原始的負債規模已經超過正常可負荷的能力。

再加上持續開店，因疫情而經營虧損多時，顧客上門曾經繁華卻很快一夕清冷，這些都正在擴大內心與現實的壓力，而無從抒解。

即使艾成自己，內心同時深懷著非常虔誠的信仰。

但舉凡所有「未曾被處理與釋放」的痛苦，一旦深沉且持續堆積，最終依然足以覆蓋了所有「求救、善根與神聖」的最後一念清明。

於是當眼前的剎那瞬間只剩下漫天的痛苦絕望之際，過去曾經動念「輕生」，甚至平日經常懷想過的「結束」，只需要一念席捲，就足以起身躍向七樓之外，全部的生命當下。

一個是「承擔者的容量」，另一個是「救贖者的極限」！關於這兩大觀察視角，後來逐漸變成我自己的「自我思索、觀察他人」的重要指標。這也是在我自己真正成熟滄桑至50多歲，異國浮生經歷也見識過許多許多世間角落、故事與人生抉擇之後，重新建構的一份自我評斷的系統。

事實上，幾乎可以說，人世間所有「好人的悲哀、善良者的苦難」，幾乎都與此息息相關！

宗教界經常鼓勵「發願」，特別有各種「誓願無窮、有願必成」的激勵價值，貫穿在各種信仰價值之中。

特別是從佛教的角度中，往往有所謂菩薩們「生來要受苦」、「生來要犧牲奉獻而受苦」的一種本質性、注定性、命運性的描述。

然而，如今我更明白「智慧遠比發願重要」一萬倍！特別是「發願」倘若不是在「智慧的觀照指導之下」而「善發願」或「發善願」，最後都很可能是一種「自我毀滅」或「毀滅他人」的可怕心念、意志與抉擇！

就如同即使最偉大的「慈悲」，倘若沒有在「智慧」的發動或俯瞰之下，「執著的慈悲」非但可以自毀毀他，甚至就佛法的角度全然足以「入魔」，成為「慈悲魔」吞噬自己與他人陷入無盡苦難！

於是關於像艾成這樣，曾經是如此「善良的人、努力的人、體諒同理的人、為他人承擔的人」來說，如今的悲劇提醒著我們：

關於人生一旦輾轉走到某種絕境，本質上或許其實是：1）菩薩們「一旦對於智慧經驗、人性本質、現實法則的學習和理解不夠，一切的因緣無常變化才會輾轉成為深深受苦」；以及，2）菩薩們「有願無智、一廂情願、未識宿因業果流轉，再怎麼以神聖之名、以利他之名去發願及努力，本質上的那一份執著愚痴，這才是受苦的主因」！

艾成終究是「好孩子」。或許他只是太累了！太累的人不僅需要休息，倘若還要「繼續承擔」，那該正是最後足以壓垮一段原本堅強無比的生命，容器最終破碎。

自己的重量已經卸不掉了，別人的重量還「一直加進來」，直到最後一滴痛苦也已經再也裝不下～。

值得注意的是：一旦旁人朋友若從宗教信仰的教義或價值，要去勸慰我們身旁受苦的朋友，始終都應該注意：1）關鍵是「陪伴與抒解、為辛苦的人們卸下內心壓力」！2）千萬不該以宗教教義中的教條框架，去增添人們更多內心的壓力、究責，乃至增倍的心上責任。

我常講的是，與其講那麼多大道理，「為什麼不直接借他3萬塊」？

痛苦從來不會永恆。人心無常、世事無常雖然有時會帶來痛苦，無常卻也「專門破壞痛苦」，世間一切痛苦也都要「遭遇無常」。

佛教中描述「忍辱」具備極大功德，能扭轉生命，具體意義上就是一種「面對無常的能力」。

人世間並沒有什麼任何痛苦，是非要以「結束生命」才能處理的。

但願聖母瑪利亞垂憫授手，讓艾成能從此刻痛苦循環的迷霧中，最終醒來，安息主懷，脫落捨去萬千殘痕餘塵，再重新歸零啟程！（作者為資深媒體人）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※

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