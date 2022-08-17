新北市8旬老婦病逝後，兒子沒錢處理後事把遺體冷藏冰箱5年，還以母親名義涉嫌詐領政府補助款至少63萬元，案件曝光後震驚各界。蔡英文總統自豪台灣經濟20年來最好，主計總處吹擂國人平均月薪6萬2736元，冰屍案揭露社會底層悲歌，狠狠戳破蔡總統的榮景數字遊戲。

蔡英文治國無方、大內宣一流，在她主政下台灣經濟發展一年不如一年，勒緊褲帶過苦子的國人愈來愈多，只有大小姐出身的小英總統不知民間疾苦，口口聲聲台灣經濟20年來最好。行政院主計總處日前更公布今年1至5月受僱員工總薪資平均6萬2736元，只要隨便問問周遭親朋好友薪水，就知道又是大內宣把戲。

蔡英文為維繫政權，執政6年來抗中意識形態治國，一切施政都以選舉優先考量，導致政經空轉民生凋敝，加上物價飛漲，國人過苦日子感受愈來愈強烈。冰屍案只是冰山一角，老婦人的兒子如果不是一家生活無以為繼，有誰會如此大逆不道冰存病逝老母親，再據以詐領政府補助款？

匪夷所思冰屍案活生生發生在台灣，加上近日熱議的國人淪為柬埔寨人口販子豬仔案，同樣令人無法置信。深究箇中原由，這些遭人蛇集團以高薪、福利誘騙至柬埔寨工作的年輕人，同樣是社會底層經濟弱勢者居多，如果不是在台灣日子實在過不下去了，也不會輕易相信人蛇集團詐術。

台灣曾是許多外國人嚮往的福爾摩沙、人間天堂，實境卻是愈來愈多國人經濟困頓、日子過不下去，寶島低鳴社會底層悲歌、為討生活淪為豬仔，蔡總統還好意思說台灣經濟20年來最好嗎？