勞動部10日決定，即日起凡新招募或期滿續聘、轉換的家事移工月薪，從原本的1萬7提高至2萬元，表面上紓解因疫情邊境管制、印尼政府暫停新聘移工驗證來台作業所造成的影響，實際上，再次以鋸箭法延緩台灣長照人力的需求壓力，政府始終不願面對逐年增加的長照需求，總以頭痛醫頭方式，無法建立可長期運作的長照人力政策，如此僅會不斷增添長照家庭困境，延後未爆彈引爆時間。

印尼政府於2020年7月片面宣布2021年起實施移工零付費政策，要求雇主負擔移工來回機票、海外仲介費等費用，約10萬元台幣，新加坡和香港均已實施，台灣勞動部不斷與印尼談判，對方於今年3月18日宣布暫停驗證新聘看護工來台。

這對台灣長照人力市場猶如雪上加霜，因疫情邊境管制，這兩年移工來台人數銳減，供需失衡之下，移工市場出現「洗工」、「要求轉換雇主」等情況，長照家庭不斷提高待遇，仍無法找到移工協助家庭無法停止的照護工作。

根據勞動部數據，目前約6萬4千位雇主等待印尼解禁，預估到年底更將達10萬家庭受影響。截至今年6月，我國共有68萬7178名移工，其中社福類移工有21萬8372人，印尼籍就占16萬4786人，是我國看護移工最大來源。

所以表面上勞動部提高社福類移工月薪是回應印尼的移工零付費政策，促使印尼重新開放驗證新聘看護工來台，但面對一拖再拖的跨部會長照人力整體規畫，僅是再一次的鋸箭法，將這未爆彈延遲引爆，明知台灣高齡化急速成長，長照需求僅會有增無減，長照體系要能正常運作，必須優先建立長照人力政策，政府始終不願面對。

目前長照政策歸衛福部業務，長照人力分屬勞動部（移工及照服員考照）、衛福部（教育訓練、證照評鑑等）、教育部（高等、職業教育長照人力）等，從未進行跨部會整合，多年來持續出現多頭馬車，出現問題時，就看主管官署是誰，由該部會處理，長照體系要能順暢運作，有賴於量能、完整訓練、穩定的人力資源，長照人力政策至今仍是付諸闕如。

政府始終將照顧服務員視為主要人力，即使這5年來，長照預算投入超過2700億，照服員人數雖從2016年的9523人，到2022年4月底的48467人，社福類移工人數已是照服員的近5倍，2022年6月底時，移工有21萬8372人，最高曾超過24萬，受到疫情影響才銳減，但被政府視為次要人力，這對許多需要長期照護的家庭而言，卻是家庭生活中不可或缺的照護人力。

政府應該跨部會整合長照人力，根據目前及未來長照需求進行整理規畫，從家庭照護者（80萬）、社福類移工（近22萬）、照服員（近5萬）三者進行重新定位與培訓計畫，各自有其依疾病類型、病程發展等照護訓練課程，更要能訓練家庭照護者具有整合資源、釐訂照護計畫成為照護經理人的能力，如此才能有效累積社會的長照人力資源，讓今天的家庭照護者成為明天長照諮詢顧問或是資深照服員。

長照政策不僅是政府一項公共政策，更是台灣近百萬長照家庭生活能走下去所依賴的支柱，長照體系能夠順暢的運作化有賴質量穩定的長照人力，政府怎能忽視長照人力整體規畫，繼續以鋸箭法來應付一時的壓力？這壓力只會有增無減，成為社會的未爆彈。

（作者為長照政策研究者）