在中共解放軍針對台灣展開封鎖式的聯合軍演以來，中美兩國在言語交鋒、軍事對峙、暫時斷絕軍事交流、暫停氣候變遷談判以及科技競爭等領域的緊張情勢，似乎有升高之勢，但在另一方面，不僅美國銷往中國大陸科技產品大都獲得批准，雙方官員更密集溝通，為11月的兩國元首實體峰會進行前置作業。中美兩國一面競爭對峙、一面又合作互利，究竟葫蘆裡賣什麼藥？

針對美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，共軍對台發動軍演一事，中美兩國官員都高調互嗆，大陸外長王毅與駐美大使秦剛直指美國在台灣問題先行啟釁，美國國務院則表示堅決反對中國意圖改變現狀。白宮國安會印太事務總監坎貝爾指出，美國軍艦與戰機將於近期穿越台灣海峽，並說美國將在最近與台灣展開一系列的經貿談判。

中美兩國在西太平洋的聯合軍演無疑也有愈來愈密集的趨勢。在台海周遭海域舉行一連5天的聯合軍演之後，中國大陸又宣布在渤海與黃海舉行海空聯合攻擊的演習。在美國聯邦參議員馬基率領國會代表團訪問台北之後，北京再度宣布針對台灣發動警戒巡邏的演習。

另一方面，繼環太演習之後，美國、印尼、澳大利亞、新加坡、日本即將在西太平洋舉行代號為「超級神鷹之盾」的海空聯合軍演。這項軍演已持續多年，日本是首次參加。此外，印度、英國、法國、德國、加拿大、馬來西亞、巴布亞新幾內亞、汶萊等國也派遣觀察員參加這項研習，顯示全球多個國家都很關切日益升高的台海緊張情勢。

美國商務部產業與安全局（BIS）日前宣布，從15日起加強4項多邊出口管制，包含先進半導體軟體、燃氣輪機及相關可用於國防、航太與衛星的尖端科技。此次美國針對先進半導體GAAFET技術整合軟體的出口限制，顯然是鎖定中國、俄羅斯等對美國有敵意的國家。美國對這些尖端高科技產品的出口禁令，配合最近國會通過的晶片法案，將有助於鞏固美國與盟國享有在尖端高科技領域的優勢。

值得注意的是，《華爾街日報》分析美國商務部等部會數據後發現，負責美國科技出口到大陸的審查，幾乎批准所有申請案，部分特別重要技術的銷售甚至不減反增。美國商務部資料顯示，2020年美國對大陸的1250億美元科技出口中，商務部官員要求須申請執照者不到0.5%，在這0.5%中，94%（2652件）的申請都獲德批准。

儘管美中科技高度競爭，但美國對大陸出口的半導體、太空零件、AI科技等並未中斷。甚至連更先進的科技，像是半導體設備製造工具，商務部也未加以管制。一項可能的解釋是，美國前總統川普高舉反中大旗，但卻在高科技銷往大陸開放綠燈。拜登政府是否蕭規曹隨，或是改了規矩，還要看商務部2021至2022年的數據。

在中共展開對台封鎖式的軍演之後，北京切斷中美兩國的軍事交流，並暫緩雙方在氣候變遷議題的談判。對於此一發展，不少專家解讀為這可能是中國有意與美國逐漸「脫鉤」的前奏。不過，中國官員卻積極籌劃拜登總統與習近平主席即將於11月舉行的實體峰會。此顯示，儘管中美兩國高度競爭，但雙方都無意改變目前密集溝通與管控分歧的機制。中美兩國一方面在很多領域競爭激烈甚至對峙，但也在不少領域有合作與發展交換關係的機會，恐怕這就是未來相當長一段時間中美互動的新常態。

（作者為淡江大學外國語國際關係學系榮譽教授）