重慶會談中，共方所提條件，雖不滿意，並非不可接受，而政協條件，蔣在美馬壓力下而接受之，正是所謂「敬酒不吃吃罰酒」。在有利時機，未能掌握；不利時機，雖欲求之，而不可得矣。蔣深悔自反曰：

政治全在把握時機，必須劍及履及，速決速行，不可錯過，以待第二時機。否則稍縱即逝，時不再來，機亦不必再得也。余之一生多少黃金時代與特別機勢，皆為余臨時不決或處（置）無口（度），以及待至下一時機意念所誤。

前次十年剿共，國共力量懸殊，毛不能敵，乃「逼蔣外戰」（抗日），這是「借刀殺人」。戰後中共羽毛已豐，毛乃「逼蔣內戰」，使之「自殺」。毛氏之計，至為狠毒。即如莫斯科派駐延安的佛拉第米洛夫的觀察，認為「毛澤東的立場已很明顯，主要的事是把蔣介石迫入絕境，也就是發動一次內戰。」又云 ：毛澤東的主要目的，是不計代價，在國內奪取政權。

中共1945年6月召開的全會，便在準備內戰。不論與會代表講了些什麼話，歸根到底，便是和國民黨開戰。是以蔣在被動形勢下，以戰逼和，毛是戰而不和，以拖待變；周恩來利用馬歇爾之調解，談而不和。前者是將內戰的罪責，歸之於蔣；後者是將和平的假象，歸之於己。即如周恩來所云：經過和談，把「中國共產黨的和平、民主方針與蔣介石的獨裁內戰方針，為群眾所認識。」而中共所需要的「是和平、民主、團結、統一，而以武裝鬥爭為根本。」用以「戰勝蔣介石集團」。「和平雖不可能，但為了教育人民，談判是必須的。」為此，中共乃在全國各地發動「反內戰」運動，幾乎使國民黨難以招架。當時擔任國方談判代表的徐永昌記其所感曰：

中共日日在發動攻戰，而同時又日日發動反內戰，陰險極，亦巧妙極！其中共以外之人士，為其所迷惑，無乃愚蠢極！

迨至和談決裂，毛乃大大地鬆了一口氣說：「中國人民中間以及我們黨內都有打不打的問題，但這個問題現在是解決了，剩下的問題便是勝不勝。現在揭破蔣的陰謀，清除和平幻想，已退為第二位的問題。第一個問題就是要建立堅定的勝利的信心。」遂即提出，「打倒蔣介石」的工作。這是1946年年底的事。

1947年開始，毛即發動大規模內戰，僅僅兩年的時間，到了1949年開始，蔣即被「打倒」而宣告下野。

於此可以了解，要內戰而不要和平者，以毛氏為主，蔣氏為從。蔣雖明知內戰對其不利，必欲以戰逼和，終至敗滅，使毛得遂其願，此為蔣之重大失策。

下野後的蔣介石回到故鄉浙江奉化溪口鎮修族譜，似乎預知此生再不可能回鄉。（中天電視提供）

1949年1月16日，蔣介石決定下野之前，往謁廣州中山陵向總理孫中山告別，當時他並不知道，日後再也沒有機會回到總理面前。（中天電視提供）

（作者為文史工作者）

【未完待續，蔣世安專欄每周四刊出】