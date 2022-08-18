在大陸最常的休閒莫過於刷抖音看頭條，有一次無意間刷到「台灣老哥阿竣」的頭條號，點進去看原來是台灣老鄉而且還在北京清華大學讀研究生，但其中讓我印象最深刻的是他在北京擔任北京冬奧和北京冬帕奧志願者的Vlog影片，從北京冬奧前的培訓、開幕式、賽事期間到閉幕式的多達18支短片做了一個詳細的紀錄。

但真正與阿竣碰面卻是在今年七月的廈門，因為共同參加一場活動總算從線上網友到正式的見面交流，「台灣老哥阿竣」時就如同視頻中一樣，一表人才彬彬有禮，接下來就來聽聽我們這位「北漂」清華台生的故事吧！

參加「理律杯模擬法庭辯論賽台灣區」的比賽。（作者提供）

其實阿竣跟我來到大陸求學發展的歷程差不多，我們都非台商子女二代，開啟我們的大陸緣分都出自於大學時代兩岸交流活動，阿竣第一次來到大陸時是在2016年，因為參加著名的「理律杯模擬法庭辯論賽台灣區」的比賽，獲得優異成績，得以到北京同大陸的辯手交流。

校園生活豐富多彩

阿竣初到大陸，不管見到任何東西，總覺得特別新鮮，看著王府井的老房子，忍不住驚訝高額的房價，在長城上驚歎華夏民族淵遠的歷史，在與其他大陸的同學交流後，更讓他堅定信心一定要再來大陸。於是在隔年2017年，他到上海律師事務所實習，在實習的兩個月的過程中，不僅深刻感受到大陸經濟的快速起飛，龐大的法律市場需求，更發現唯有更加深入瞭解大陸，才能真的具有競爭力。因此大毅然決然到大陸繼續深造，之後憑藉著自己的努力考上了北京清華大學法學院研究生。

清華的校園生活，對於阿竣來說只能用「豐富」來形容，他與室友的相處中看到，雖同樣法學院，室友卻在平時自學中醫、打八段錦、書畫、學日語。或許一般人眼裏清華學子看來就各個都很會讀書考試，但事實上，除了考試之外，清華的學子也在體育、藝術、音樂多元發展，社團研究工作雙肩挑。因此阿竣在每一次與同學或老師的交流，都像是在閱讀一本豐富多彩的故事書，如今回想起來也讓他記憶猶新。

過去兩年來，對於長期往返兩岸的兩岸青年來說，2020年這場疫情改變了許多人的人生軌跡，這場疫情也讓他的台灣家人特別擔心，也都極力勸他暫緩來大陸讀書的計畫，但他看到大陸抗擊疫情成功的經驗，同時更看著許多奔赴武漢的逆行者，這也打動打動阿竣的內心，雖然他當時沒有能力捐口罩，但他可以做志工，希望自己能在大陸最需要的時候貢獻心力，因此在清華公佈可以回學校的一周內，他就立馬動身回到了北京。

關懷弱勢傳遞正能量

也因為這份愛心和動力，阿竣也報名擔任冬奧賽事志願者，作為30名北京冬奧台胞志願者之一，在北京冬奧印象最深刻的，除了在開幕式現場看到小鴿子節目滿滿的感動之外。帕奧開幕式時，志願者們在服務區協助帶領一位盲人觀眾去上廁所，洗完手後，只見盲人朋友在烘手機下努力地烘乾手，此刻他才真正理解殘障人士，因為，服務盲人觀眾會搭在志願者肩上，為了不在大冬天弄濕志願者們的衣服，盲人觀眾盡可能的不造成他人困擾。每次一想到這場景，阿竣就特別慚愧，過去總以為殘障人士需要更多的是説明，但事實上，殘障朋友們更需要的是我們建立對殘障人士正確的認知，以平常心和同理心去對待他們，營造更友善包容的社會氛圍。

加上阿竣在清華三年的研究生學習經歷，實際深入田野調研貧困戶、殘障人士、婦女、兒童等弱勢群體的處境，阿竣他也親身地感受到他們生活的不容易，他也觀察到在新媒體技術日新月異的今天，演算法歧視加劇了他們的困境，外送員被困在演算法裡，殘障人士直接被招聘演算法所拒絕。亟需透過平台主動承擔演算法責任、數據規制的法律工作，實現公共利益所欲保障的社會公平。

阿竣作為一名法律人，讓他也更加確立要以自身法律專業，實現社會對弱勢群體少一分歧視，多一分溫暖的決心。法律或許無法消除人類世界的歧視，但法律不應該為歧視服務。現在他也在Inspur從事數據合規等法律工作，為法治建設發展貢獻一份力。就如同他擔任志願者和就讀法律專業的初心般，可以幫助更多需要幫助的人們。

台灣老哥阿竣。（作者提供）

開頭條號分享大陸生活

阿竣也跟我分享為何要開今日頭條號分享在大陸的生活。他做自媒體的主要原因也是出於讓家人更加認識大陸，尤其希望弟弟能對大陸更加瞭解，阿竣也鼓勵弟弟能夠來這裡看一看，特別是分享北京冬奧的許多運動項目，比如阿竣最愛的滑板其實在雪上也能玩他最愛的單板，同時透過北京冬奧這場盛事發佈一些冰雪運動、旅遊的介紹，就是希望讓台灣的朋友看到大陸也有許多美麗的大好河山，值得大家好好來感受一番。

最後，阿竣也希望更多還沒有來過大陸的台灣朋友們一定要來到大陸看看，就如阿竣所說「因為眼見不一定為真，耳聽不一定為實。唯有你親自來感受的大陸，透過你自己經歷、思考、反思過後的才是你心中真正大陸的樣子，期待有更多台灣青年勇敢奔赴這一份邀約，一同成為照亮兩岸的一座燈塔，促進海峽和平的一朵浪花。」（侯聰明/自由撰稿人）