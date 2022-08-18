經過了一天的醞釀，戰力滿點的前國會戰神黃國昌，終究點名了國民黨林為洲炒地皮的新聞議題，迅速搶占了全國媒體版面。只能說國會戰神寶刀未老，從太陽花、私菸案等，每次都能引起廣大迴響，炒地皮緊扣居住正義與年青人購屋的相對剝奪感，可以說是環環相扣，相關人脈扒梳緊扣竹北這個兵家必爭之地。撇開人脈網絡的利益糾葛，身為目前全球科技核心城市的竹北，其背後所代表的積極意義應該不只如此。

台灣地小人稠，相對而言土地為稀有資產，土地買賣因屬歐陸法系，因此以成文法(Statutory law)形式出現，其買賣有憑有據風險較低，所以如果能夠獲得相關土地開發前期資訊，穩定獲利發大財並不是一件困難的事情。因此也造就了不少把握機會的土地買賣獲利者，透過資訊取得獲利就商業行為而言無可厚非；但是透過土地所增加的價值，進行到下一步的漲價歸公，卻因為人性與法條修改速度不快，而造成利益只能掌控在土地買賣獲利者的身上。

房地產投資是正當行為，在台灣目前的法律保護之下，風險較低、獲利穩定；只是其後遺症為，漲價無法有效歸公，連帶的帶動房價持續上升。房價漲幅失控到發生大量預售違約的事實，造成年青人因買不起房子而不能安心成家，無法有家自然失去生養下一代的客觀環境。竹北就是一個從農地重劃為名，但是卻沒有辦法讓所有在地農村居民，可以合理分配到原有更多權益的例子。

非常幸運的竹北旁邊開始建立了科學園區，靠著半導體產業的發展，以及相關產業群聚的衍生成長，護國神山體系已在大新竹區域落地生根。科技產業帶動了這個城市的活絡，科技產業群聚即時的補上了在地居民原來無法合理分配的利益，竹北已經先証明了，科技產業發展的獲利，是可以勝過土地買賣的獲利，並成就更美好的城市發展藍圖。

科技產業的發展，相對於房地產的投資買賣，風險較高但是獲利卻是更高。竹北擁有最堅實的產業技術，在全球科技創新的戰略制高點上，匯聚了全球產業最厲害的科技人才，在地子弟素質高也都願意學習打拚，一定可以衍生全球第一的產業創新競爭力。即使美國通過《晶片法案》，鎖定人工智慧、機器人、量子運算等的技術發展，意圖挪移相關產業技術到美國；但是有堅實科技底氣的竹北，因為具備先天優質條件，應該是無法動搖其獨特地位。

竹北過去是靠土地獲利而能起步，竹北未來一定是靠產業獲利而能起飛，處於過去與未來之間的交界點，竹北超越矽谷或西雅圖只在一念之間；非常希望竹北市民能共同選擇，一起邁向未來的科技首都。（作者林冠年為民眾黨竹北市執行長、 陳立基為民眾黨新竹縣黨部竹北區主任）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※