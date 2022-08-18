裴洛西訪台，可以說是中美戰略對抗不斷加劇後的一個必然結果。也就是說，即使沒有裴洛西訪台，中美戰略對抗也必然導致在台灣問題上產生類似級別的事件。就現在大陸的一系列反制措施及其影響來看，陸美台三方在裴洛西訪台後的處理都是比較克制的，三方仍然有不必明說的默契防止事態惡化到不可收拾的地步。這可能和裴洛西訪台前，中美兩國元首在對話中的溝通有關。在事態可控的前提下，三方都有失有得，並無明顯的贏家和輸家出現。可以說，裴洛西訪台讓中美在台灣問題上的對抗上升到一個新的高度。在這個新高度上，雙方的對抗強度肯定會更大，但仍然屬於可控的對抗。接下來台灣將面臨最大的挑戰，因為在中美更高強度對抗的背景下，它從美國獲得的各種好處和支持，是否仍然可以抵消大陸對它持續升高的壓力，將是一個很大的問號。

大陸在裴洛西訪台前的高調示警讓大陸民眾後來非常失望。筆者在2019年大陸九個城市的手機民調中就發現，民族主義情緒更強的受訪者，例如支持武統的人，更傾向於對大陸政府的對台政策不滿。所以，民族主義雙刃劍現象在裴洛西訪台一事上有非常明顯的表現。隨著台灣社會反中情緒和大陸社會反台情緒的同步高漲，大陸政府面臨新的挑戰：如果對台灣太硬，大陸民眾會更滿意，但台灣選民可能反彈，以致於讓民進黨獲利；如果對台灣太軟，台灣社會對大陸政府的好感會增加，但很可能導致大陸民眾的不滿。

和大陸政府處理釣魚島和南海諸島事件類似，裴洛西訪台給了大陸以軍事手段常態化宣示主權的機會。大陸在釣魚島周圍海域和南海以軍事手段常態化宣示主權，雖然引起日本、美國及某些南海國家的不斷抗議，但正逐漸朝著有效管控的方向前進，也是讓美日等國家感到實質威脅的主要原因，但拿中國也沒辦法。看起來，這樣的形勢正在台灣問題上重演，也就是說，大陸將通過以軍事手段常態化宣示對台灣的主權，來進一步掌握對台灣問題的主動權，包括打破美國推動台灣問題國際化的努力，以及將來萬一真要採取軍事行動時的主動權。另外，大陸在釣魚島和南海問題上一方面顯示出戰略決心，另一方面也保持戰略定力和耐心，那麼在台灣問題上應該也會如此。所以，雖然大陸的戰略決心會推動大陸越來越頻繁地使用軍事手段來宣示對台灣的主權，但在戰略定力和耐心的考慮下，大陸並不會進攻台灣。即使出現擦槍走火，陸美台三方仍然會盡量避免事態擴大為戰爭。（作者為新加坡國立大學東亞研究所高級研究員）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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