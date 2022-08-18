才下完全黨挺一人令，現在又來了，民進黨主席蔡英文再度下令：全黨挺18歲公民權，「讓台灣民主更前進」。動輒下令，都要她說了算，「讓台灣民主更前進」這句話顯得相當諷刺。

是感覺選票太少，那為什麼不去追究少子化的原因？是不是嘗到｢太陽花｣的甜頭，想吸收更多的年輕人，才繼續降低下線，吸納高中生？

總之，蔡領導人的一切似乎都是為自己，哪裡想到人民的福祉、國家的利益，否則為什麼換臉A片能令她震怒，法務部立刻修法重懲，民間盛傳3、4千名年輕人赴柬埔寨失蹤、受虐，國家領導人卻沒出來說過半句話。

有啦！行政院長蘇貞昌站出來說，至目前為止只有120人失聯。口氣似乎是說，只有區區一百多人不值大驚小怪；但外交部亞太司的說法是，今年上半年有逾6000名台灣人赴柬，只有3400多人返台，當面打臉蘇貞昌。

｢只有120人失聯｣，什麼意思？視人民為草芥、為螞蟻、螻蛄，所以就可以不加注意，管他是生是死、任其自生自滅，這是為政者的態度嗎？

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