外交部指出，今年上半年有逾6000名台灣人赴柬埔寨，只有3400多人返台。行政院長蘇貞昌表示，「清查後，只有120人失聯」。引來台北市長柯文哲痛批「到底有沒有把人命當人命」，輿論也反映這個自誇會做事的政府，實在太漏氣！

首先，外交部網站上自承2021年6月起駐胡志明市辦事處即接獲這類求助案件，柬國人口販運事件爆出大半年了，蘇內閣非但不思檢討錯失救援機會，還讓事件如滾雪球愈變愈大？一句「只有」120人失聯，洩漏了蘇貞昌輕視的態度；再說，清查後，沒有失聯的3000人，他們的處境危險嗎？可能被凌虐成為犯罪集團的共犯，也可能淪為待宰的肥羊，蘇貞昌不關心，可是台灣老百姓很著急啊。

其次，柬國非我邦交國，距離最近的外館是越南胡志明市辦事處，無論是國民黨立委指救援人力僅1人，或是外交部說現在有6人統籌營救，恐怕救援人力都遠遠不夠。蔡政府新南向政策從2016年上任拚到現在，4年來花了252.7億元的經費，結果還在「人在冏途」階段，更糟糕的是把國人送進東南亞的人肉市場，這政府怎麼辦事的，蔡總統、蘇院長看得下去？

柬國人蛇集團猖獗，警政署長黃明昭坦言，「從警快40年，從沒有看過！」可見這事情複雜棘手程度，光看蘇貞昌「只有120人失聯」的心態和救援不力，就應該向國人道歉。

2017年10月中國大陸跨境打擊柬埔寨電信詐騙案，其中19名台灣嫌疑人一併遭遣送大陸受審。看看航警們在機場舉牌宣導的消極作為，再想想外交部長吳釗燮不遺餘力嗆中，《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》如今束之高閣，蘇貞昌明明束手無策，光吹牛「會做事」，真是夠了！

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