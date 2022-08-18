在裴洛西訪台後，各方都說，地緣政治出現了一個新常態，論實質，新常態到底是什麼？則是各執一詞。作為風暴中心，台灣社會雖表現得呆若木雞，然而，一旦新常態逐漸成形為各方共識，就難以無視時代正走向劇烈轉變這個事實。

甫入列「台獨頑固分子」清單的蕭美琴，近日接受路透專訪，強調「圍台軍演」適得其反，更多國際政要或將訪問台灣，如德，加，英，日等國議員都表達了組團訪台意願。此外，美國對台軍售也將制度化，常態化。

這是事實，也是部分事實，民進黨吹哨壯膽不意外，只是在這部分事實裡，我們看到了什麼「新常態」的影子？

反制模式之「拉清單」

首先，議員是民代，雖可說是「外國政要」，但卻是立法者，而非決策者，外國民代訪台並不新鮮，只是近年趨於頻繁。此現象屬於中美博奕的副作用，一向站隊美國的國家，以反華作為「象徵性選舉提款機」，以訪台作為「實質性選舉提款機」，自然不亦樂乎，唯一要謹惕的，只有北京是否會據此祭出反制措施。

軍演針對的是台灣，對於外國民代，北京可以做的反制是對個人進行制裁，既然可以對「頑固台獨分子」拉清單，就能對這些所謂外國政要拉清單，而裴洛西已然遭到這類制裁。

以「對華不友好人士」為名進行拉清單式的制裁，意味著被制裁的對象無法進入陸港澳地區，人進不去，資金也進不去，而若已有資金在陸港澳錢滾錢的，恐就無法回收。當然，也可以對這些民代背後的金主進行不同程度的「關切」，如遠東徐旭東這個例子。

根據遠東案例推論之，對個人進行制裁，就是主動「脫勾」，北京會先將制裁對象身後的金權網絡做一次性的盤點，確定能打蛇七寸後，就會殺雞儆猴式地公布制裁清單，以遏阻這個趨勢。換言之，想訪台的外國政要，今後得先確定自己家族與金主在中國沒有生意，沒有小辮子。

當然，下手的輕重，掌握在北京手裡，金主原則上會先「體感不適」，回頭告誡其投資的政客，如此還能在中國市場裡撈錢，唯若不當一回事，才會被徹底「脫鉤」。遠東在大陸的生意都還在不是嗎？損失的是受其政治獻金的政客。

受到制裁的國家，雖也可以進行對等反制，但這種事就像談判，最終就是看「誰比較需要誰」，實力不足就得認栽。

以上所述，可以具體而微地顯示「新常態」的其中一個面向——此後中國將不再區別看待外國民代與官員，民代的言行就代表該國的言行，包含歐洲議會的個別議員在內，其言行也會視為歐盟態度。

誠然，這種因應措施不太可能「一刀切」，讓任何議員訪台都招致該國國家利益受損，北京會看輕重，以決定從工具箱裡拿出什麼工具，但趨勢就是指向「不再容忍」，否則北京將無法回應大陸民意。

反制模式之「圍台操練」

蕭美琴列舉的幾個國家，反覆就是那幾個，說穿了就是「美國隊」的班底，這個隊伍中還有搖擺國如德國，法國。

事實上，在裴洛西事件上「挺中」的國家與國際組織，約有180個，就算將這數字視為「膨風」，也不能無視在台灣周邊地區，僅日本一國跳得歡，而韓國也是嚅囁的搖擺國，有韓國議員會訪台嗎？

印度，南亞國家，東協國家，非邦交的太平洋島國，沒有一國議員傳出要組訪台團。就更別提中東國家，中西亞國家了。

簡言之，美國僅能號召部分「舊列強」象徵性挺台，台灣人應意識到那些崛起中的國家，仍堅決將台灣視為中國的一部分。這些大部分的國家，頂多在「裴洛西事件」上表態希望維持台海和平現狀。

問題是，現狀正在快速移動，而大陸的積極軍演，就是在創造新現狀。

現在的國際焦點是，大陸不再尊重「海峽中線」，也切斷了基礎性的中美軍事管道，美國要怎麼辦？

美方現在只能硬著頭皮，持續讓議員訪台，假裝「台海原狀」不變，但所謂「自由航行」，真的還能一切如故嗎？

正因為美國心知第一島鏈已不保，「四方」也因為印度的搖擺而不穩，才會有AUKUS。而AUKUS中，澳洲在政治換屆後也有點心猿意馬，因此才會動念將北約東擴到東亞。

美國隊陷入「總湊不齊牌咖」的窘境。

8月19日開始，澳洲邀集了17個國家進行為期三週的「漆黑軍演」(Pitch Black)，特別之處在於日本，韓國與德國首次參加。

各方關注的是派出13架戰機參與的德國，會不會穿越台灣海峽？

關於此，德國否認將穿越台海，但話也說得曖昧——我們的飛行高度會超過10公里，會將觸及南海，我們會使用國際航線。

簡單說，德國戰機若穿越台海，即意味著對中國的挑釁，也意味著北京將更強化對台海的「主權宣示」，並以實質性，有推進目標的軍演，逐步鞏固「台海即內海」的國際默契。

台灣海峽到底是不是國際水域？中方已明白表示「國際水域」不存在於「國際海洋法」，因此未來將在這議題上，進行國際法律戰，而頻繁的軍演，是讓「既定事實」支撐法理立場的最佳途徑。

此即北京的「切香腸」，以及「新常態」的另一個面向，而美方的贏面其實並不高，因為美國不是聯合國海洋法公約的簽署國，打法律戰「資格不符」，只能以實力地位來硬的，但如上所言，在第一島鏈，美國已使不上力，「圍台軍演」就揭穿了這個真相。

結語

總言之，台灣問題現在滑入了中美硬碰硬的階段，美方將台灣問題國際化，中方就將台灣問題「內政化」，這便是為何北京必須藉由收緊對台政策，彰顯自身立場的主因。

有人用「凌遲策略」來形容目前大陸對台政策，也算貼切。拋開那些情緒性的認知文宣，我們應知台灣的真實處境，也就是「新常態」到底是什麼。

綜合以上，所謂「新常態」目前沒有確切輪廓，但會逐漸成形，最終到底是什麼形狀，端視中美博奕的動態變化。

也就是說，多數台灣人希望的「維持現狀」，那種「現狀」已然不存在了。（作者為自由撰稿者）

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