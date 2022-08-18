美國眾議院議長裴洛西訪台之後，中共透過軍力展現統一的實力與決心成為「新常態」，美中戰略競爭進入「新階段」，原本就脆弱的台海現狀岌岌可危。因應嚴峻的台海安全形勢，拜登政府頻頻釋放政治訊號，維持美中溝通管道暢通，壓制緊張情勢為當務之急，規畫中的拜習首度「實體峰會」絕不能破局，唯民進黨政府陷入重大變局仍茫然失措，甚至不知台灣安全利益何在。

民進黨缺乏溝通智慧

裴洛西訪台效應持續擴散，美中透過護欄與紅線，仍能控管風險，處理歧見，維持美中競爭「鬥而不破」局面，但這不保證台灣在美國保護傘下可以安然無憂。令人費解的是，民進黨的外交政策以美國馬首是瞻，但台海最危險的關鍵時刻卻拒絕師法美國以溝通管控風險的智慧，即使對在大陸的台商、台生與台胞表達關懷之意都被視為禁忌，結果必然是兩岸敵意無限上升。

面對中共空前的7天圍台實戰化聯合演訓，蔡英文總統稱我們不會升高衝突，不會挑起爭端，但我們會堅定的捍衛主權和國家安全，堅守民主自由的防線。話說得周延正確，但國人只聽到口頭的宣示與喊話，卻看不到國安團隊採取任何對應措施。更令全世界感到震驚與意外的是，台灣社會與政府部門一片淡定，認定中共不會、也不敢對台灣採取軍事行動，這種昧於現實，自我麻醉的心態正是台灣安全最大隱憂。

台灣內部長久以來基於美國的防衛承諾、大陸內部政治風險及地緣政治與地緣經濟的因素，認為中共不敢貿然採取軍事行動，養成了偏安心態。但中共領導人習近平這次掌握機會，測試了在不啟動戰爭情況下，以「準戰爭」軍事行動可以執行到何種程度，事實證明可以走得很深、很遠。台海中線有如一張薄紙、大陸機艦全方位逼近海岸線、實戰化軍演已確定是新常態；東風系列導彈飛彈落入東部海域及日本專屬經濟海域，則是劍指美國及日本，中共擁有阻絕外部勢力干預的能力。

美國在中共展開軍演前就決定不隨之起舞，以不升高緊張情勢為最高原則，避免發生第四次台海危機，因此，美國一再強調裴洛西的訪問有前例可循，美國一中政策絲毫未變，甩鍋中共挑釁、過度反應；而在軍事層面，「雷根號」航空母艦打擊群徘徊在菲律賓海，甚至航向東北方，更遠離台灣水域，與拜登總統曾三度揚言「如中共武力犯台，美國要防衛台灣」的口頭宣示背道而馳。

拜登避免拜習會破局

台海緊張形勢並未因裴洛西離開而緩和，美國參議院外交委員會亞太小組主席馬基率領國會訪問團14日搭乘美軍專機緊接而來，中共外交部長王毅揚言，針對美方每次發起的公然挑釁，中方都必須做出必要正當反應，可以預期，台海安全形勢風雨飄搖，已難回裴洛西訪問前的局面。

我們不懷疑美國護台決心與承諾，但更重要的是有無充分實力。美國前國防部副助理部長柯比在《外交事務》期刊發表專文指出，美國因台灣與中國而戰不再是遙不可及的情境，而是一個可怕的事實。柯比更指出，如從國防預算、美國軍力轉型、運用軍力專注於北京的威脅、及動員美國盟邦直接或間接援助等因素分析，美國無法擊敗中共對台灣的攻擊。

美國前國務卿季辛吉接受《華爾街日報》專訪時表示，美國與中俄之間處於「爆發戰爭的邊緣」，他擔心中美正在台海議題上走向一場危機，華盛頓方面應保持穩健。季辛吉或柯比的見解有相當代表性，也正暴露出台灣決策者的盲點。

拜登政府為了美國國家利益，致力維持美中多領域、多層次的溝通管道，小心翼翼避免拜習峰會破局，與蔡政府標榜美台理念一致，其實存在很大落差。兩岸官方對話完全斷絕，國民黨副主席夏立言前往大陸關心台商、台生、台胞，民進黨都群起惡意攻擊，6年來，兩岸敵意不斷加深終將徹底侵蝕台海安全基礎，一旦台灣成為美國的戰略包袱，將是全民悲劇。