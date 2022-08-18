數月前，幾位支持民主黨的重量級政論家紛紛寫文章，籲請拜登宣布，他不再競選連任，要求他讓其他具有潛力的人有機會擴大知名度和建立自己的票源。這是因爲民調顯示，拜登的支持率不斷下滑，而且他的高齡是下滑的重要因素。可是拜登不顧這些呼籲，公開宣布他要競選連任。這就令民主黨人對前途非常悲觀。

不過，這種情況突然出現了戲劇性的變化。因爲隨後不久，一項維持了半個世紀的，准許墮胎的最高法院判決，Roe vs. Wade，被現在轉向保守的最高法院給否決了，這引起了全國各地廣泛的群衆抗議活動。特別令民主黨興奮的是，8月2日，堪薩斯州就一項州級的憲法修正案舉行公投，該法案規定，任何墮胎皆爲非法，而此項修正案卻遭到59% 對41%的巨大差距失敗。要知道，堪薩斯州是非常保守而且宗教影響力强大的一州。這個投票結果讓民主黨找到了一個可以反制共和黨的利器。

接下來，汽油價格從兩個月前接近每加侖6元的天價跌到了每加侖4元；不斷飆升的通貨膨脹，從6月的9.1%滑落至7月的8.5%；一項被命名爲《削減通貨膨脹法案》，總價值爲10年7390億美元，内容涉及環保、降低醫藥費用和增加企業最低稅率等，在兩名搖擺不定的民主黨參議員被説服之後，終於以51比50的多數通過（副總統賀錦麗的一票決定勝負）。這一連串利好的消息令拜登和民主黨從極度悲觀中看到了希望。

這還不夠，8月初，聯邦調查局突襲了川普在佛羅里達州的海湖莊園，搬走了幾十個箱子，據報其中有11箱内有可能涉及違反國家機密的文件。如果拜登提名的，並獲得民主黨掌控的參議院任命的總檢察官嘉蘭（Garland），通過他管轄下的司法部，能夠查出川普有犯罪的證據，起訴和定罪，那麽他就不能再參選總統。他不能參選，共和黨就失去了他們的王牌候選人。如此，民主黨人覺得，前途不但不如想像的黯淡，並且簡直是越來越光明。

可以想見，聯邦調查局的這項行動立刻引起共和黨激烈批評，認爲是派系鬥爭運作。他們都心知肚明，美國的法律程序相當繁瑣緩慢，這件案子可能在今年提起公訴，可是審訊和判決必然拖到明後年，無論其結果如何，都對共和黨極端不利。

此外，我們也不能漏掉另外一件大事。那就是，7月31日，美國發射了一枚飛彈（可能經由巴基斯坦，所以多半得到巴基斯坦情報機構的默許），擊斃了隱藏在阿富汗首都喀布爾的基地組織領袖，扎瓦希里。或許大家還記得，去年8月，拜登自阿富汗匆忙撤軍，把數以萬計的文職人員丟在喀布爾，讓他們在塔利班武裝人員監督下畏畏縮縮地撤退的狼狽情況，並導致13名美國大兵被炸死。這次的襲擊似乎是爲了表示，拜登並不是那麽無能，並且跟川普一樣，在反恐的大旗之下，他也敢不顧國際法，越境刺殺政治領袖。總之，這一連串的行動告訴我們，2024年大選的競選活動已經開鑼了。

共和黨那邊當然也沒有閒著。據報導，除了川普之外，六名政治人物蠢蠢欲動，四處演講。這包括前副總統彭斯、前國務卿蓬佩奧、前聯合國代表黑莉（Haley）、佛羅里達現任州長德桑蒂斯（DeSantis）和兩名現任參議員。其中，彭斯因爲去年在參議院内計算選舉人票時沒有按照川普指示去推翻法定程序，從此跟川普劃清了界線，其他5名都在程度不等上仍然是川粉。爲了標榜自己的政治智慧和成就，他們都在準備出書或勤奮寫書。彭斯的書可望於一兩個月内出版，書名是《上帝，幫助我》。

對他們而言，非常不幸的是，在最近剛剛舉行過的共和黨行動大會中，川普仍然獲得69%與會者的支持，佛州州長第二，獲得24% 的支持，其他5名的支持率都在2%或更低。川普已經明白表示，他將參加2024年的大選。

他的參選不單單是共和黨的問題，而是整個美國的問題。因爲：如果司法部掌握到川普違法的證據（他很可能違反了三項涉及國家機密的法律），它敢起訴這位前總統嗎？如果起訴，它敢判刑嗎？民主黨無疑希望川普被判刑，可是，如果他被判刑，就此剝奪了他的競選資格，他的支持者會善罷干休嗎？突襲海湖山莊之後，已經有一名川粉持械攻擊聯邦調查局總部，被擊斃。網上也已經有川粉表示，他們將以武力捍衛川普。

所以説，2024年的選戰已經開鑼了，它充滿懸疑，到底會如何變化很可能超乎我們的想像。如果川普鋃鐺入獄，又如果拜登的身體支撐得住，那麽，美國出現一位年高86歲的總統也不是沒有可能的。

（作者為中美論譠社理事）

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