通膨來襲，萬物齊漲，薪水越變越薄，反映出來的現實就是人民實質薪資倒退，痛苦指數一路提升。只是民眾實際感受經濟很差，政府的大內宣卻一再洗腦民眾，誤導民眾經濟或生活依舊很好，以及通膨危機無足輕重。只是物價飆升、民眾荷包縮水是不爭的事實，官員對人民痛苦無感無為，最後苦果還是由人民獨力承擔！

尤其值得檢討的是，K型經濟發威，產業強者越強、弱者越弱，薪資所得也是富者越富、貧者越貧。換言之，生活痛苦指數對薪資偏低族群殺傷力更大。從主計總處發布110年家庭收支調查的數據來看，全國最高20%家庭與最低20%家庭的可支配所得差距增為6.15倍，創十年新高。換言之，貧富差距問題正在醞釀中。

結果，薪資上漲的好處與經濟成長的紅利，大多被少數高所得族群拿去，反倒是外食族、打工族、中產階級的生活境況越來越差，物價大漲，蛋貴了、肉貴了、菜也貴了！購買力一路看跌，默默承受的不還是薪水變薄的百姓嗎？

事實上，通膨蠢動引發的日常生活支出暴漲，對人民來說早已不是新聞，7月消費者物價指數（CPI）年增率3.36%依舊在高點；加上外食費、肉類、蛋類、油料費、房租及家庭用品價格同步上漲，外食族叫苦連天，常在市場消費的婆婆媽媽們更是怨聲載道。別忘了，七月份開始，部分電費調漲壓力還沒有轉移到消費者端。

但這些問題，似乎只有位居高位的官員們聽不見。加上疫情肆虐依舊，店家一間間歇業，市面冷清，聽到政府還罔顧事實，狂讚經濟表現亮眼、物價控制得宜，還說「台灣沒有通膨問題」。主計總處日前公布今年1至5月全體受僱員工總薪資平均竟高達6萬2736元，而有「不知今夕是何夕」之感。

殊不知，外貿數據再好，也無法掩飾通膨已損及庶民生活的溫飽問題。年輕族群無緣無故就變窮，薪水往往月中就見底了，連想填飽肚子都難，到處可見「月光族」的悲鳴，尤其以食物類暴漲最嚴重。光以蛋價為例，從去年開始狂漲，產能不足，雞蛋價格一飛衝天，一月每台斤價格新台幣44元，到7月每台斤已漲到52元，去年同期價格僅32.35元，漲幅高達68%！

尤其，缺蛋危機頻傳，農委會一而再、再而三地狂開空頭支票，都說即將好轉，還辯稱不缺蛋只是需求量大增；但撐不住蛋價還是猛漲，根本不見回穩啊！先是以清明節前雞蛋供應將回穩塘塞；6月底又說雞蛋漲價空間不大；接著再說八月缺蛋問題可望好轉，怎麼現在還是一副不受控的樣子？蛋商到7月中下旬還一再表示「缺蛋缺很大」？

政府可以因應調節的時間這麼長，農委會到底做了些甚麼有效措施？還是祗知道擺爛，束手無策？蛋價一波波漲、物價一波波跟著漲，就算有朝一日真的蛋價回穩了，物價能夠調回來嗎？

總而言之，唯有官員正視問題嚴重性，前瞻提出因應方案才是問題的良解，而不是扭曲統計數據背後代表的意義，作為大內宣題材。

就以薪資為例，到現在官員還想繼續罔顧現實，編織一些平均薪資持續上漲的數據與說法企圖糊弄民眾嗎？沒有知識也該有常識，薪資名目成長、虛胖，實質薪資下滑、倒退嚕，不正因為通膨作祟加上薪資水準原地踏步嗎？政府除了知道預算大筆大筆的編、錢大筆大筆的花外，究竟做了什麼？薪資成長牛步化有辦法解決嗎？無為無能的官員好歹做做事、想想辦法，別再報喜不報憂了吧！

（作者為立委、律師）