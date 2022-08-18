國民黨副主席夏立言日前率團赴大陸訪問引發爭議。民進黨立即撿到槍，一貫地幫國民黨戴上紅帽子，連某些國民黨地方議員候選人也連署發出聲明，呼籲夏立言「停止出訪、聆聽民意」，連侯友宜、盧秀燕市長都表示「時機不宜」，大聲反對。

夏立言赴大陸是在數月前就已安排，當時並無法預知會有美國眾議院議長裴洛西來台，也難預知因此引發了共軍在台海舉行大規模軍演，夏立言在台海高度危機中願意出訪，應該嘉許其勇氣。

夏立言此去是關懷在對岸工作、求學和生活的國人。在大陸的台商、眷屬、台生起碼250萬人，在過去6年兩岸關係急凍下，必定在事業、生活方面困難重重，國民黨藉此管道傾聽並彙整台胞意見作為政策改善的依據，當然是立意良善。平常台商能見到的大陸最高階官員大多是當地台辦主任，在大陸的官僚體制裡下情很難上達。有夏立言及有經驗的兩岸關係專家隨行，對兩岸關係只有正向影響。

這樣的團隊當然也不會有「賣台」的可能，國民黨不是執政黨，沒有行政權力，大陸也講究對等，對不在位的官員頂多就是聯絡感情而已。但是對台灣來說，有管道比沒管道好，尤其在這個時機，應該有更多政治人物訪問大陸，不是輸誠，而是溝通。

現在對中美台關係及未來發展，沒有人能做出可靠的預測，變數太多了，一個擦槍走火，就可能引發第三次世界大戰，台灣方面有人赴大陸可以善盡溝通之情，畢竟中國人還是講究見面三分情的。

裴洛西訪台消息發布後，美國總統拜登在7月28日仍與大陸國家領導人習近平通話，時間長達2小時多，雖然各說各話，但應該有談到裴洛西來台的安全。可見溝通的重要，最怕就是不談。在此台海危急之際，不僅要有特使，還必須有密使和很多白手套。在李登輝時代，兩岸的密使往來就有三條管道，除了大家熟知的蘇志誠這個管道之外，還有國安和海外管道，並藉此促成了日後的「辜汪會談」，開啟兩岸關係的新時代。

扁時代被傳為兩岸密使的是前美國科學家學會理事長史東，據說他曾多次往來兩岸之間傳話。美國《華盛頓郵報》曾報導，史東在台灣會晤陳水扁總統後，即前往北京拜會當時大陸副總理錢其琛等人。中美之間也頻有密使往來，1996年台海飛彈危機時，當時中美高層也是秘密會商取得默契。

台灣能源進口依賴度高達97%，天然氣發電占比高達42.5%，但天然氣安全存量只有11天，煤炭存量約1個月，大陸軍事演習若成常態，台灣恐面臨斷氣斷電，再加上糧食7成也靠進口，斷氣斷電加上斷糧之外，出口也一樣會遭封鎖，屆時我國的外貿順差將瞬間瓦解，連帶幣值也將極度不穩。

未來兩岸關係只有更緊張，2022和2024年的兩場選舉，其實只有兩個選項，一個是追求和平，一個是追求戰爭。選民一定要擦亮眼睛，選擇一個追求和平的政府。