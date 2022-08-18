因為林智堅的緣故，掀起了一場台灣政治人物論文與學歷的腥風血雨。其實政治人物想要讓自己的學歷更加亮眼無可厚非，學校需要資金挹注，政客需要更高的學歷，兩者一拍即合，高等教育開始為他們服務。

而另外一方面，自陳水扁時代起開啟了一縣市一大學的政策，讓近乎所有學生都可以進到大學就讀，這個看似可以讓台灣教育起飛的政策，其實重傷了技職體系。曾經有一段時間，學生只流行念普通高中，技職體系招生人數不足，而高職為了增加招生競爭力，也採取綜合高中政策，讓技職的本質偏離，變成一個為了可以讓更多學生擠上大學的教學政策。

試問，所有的孩子都適合念大學嗎？大學的本質是培養社會的領導群、創造力群，是一個深度與廣度兼具的求學環境。除了領導者、創作者外，也很多是為了未來成為學者做準備的。

相反的，技職體系提供完整的職業教育，高職時期就可以和許多企業展開建教合作，讓對課業沒有那麼有興趣的孩子可以先體驗各種職場，在成年以前，就有機會找到適合自己的工作。

被騙去柬埔寨的台灣人，無論什麼原因，都和台灣畸形的高等教育與職業教育脫不了關係。很多在國小、國中就對課業毫無興趣的學生，在今天這種大學錄取率近百的時代，也可以念到大學畢業。但即使念到大學畢業，在學識程度上跟頂尖大學畢業生相比真的相差甚遠，而因為在畢業以前也未接受過職業教育，所以20多歲畢業時，其實只是一個社會白紙，沒有社會經驗，也沒有職業能力。在這樣的情況下，他很可能求職四處碰壁，甚至受騙去到陌生國度，一去不回。

許多勞工家庭的家長，都不希望孩子跟他一樣做勞工，省吃儉用讓孩子念完大學甚至碩士，若今天這孩子在學業上有不錯的成績，且也能在社會上產生領導力、創造力，能夠應徵上白領工作那當然是最好。但常常事與願違，畢竟白領的工作在台灣可能只占了10%不到，我們必須面對現實：社會上就是有90%的人必須擔任勞工。比起普通大學，其實多數人更適合技職體系。

就讀技職體系除了可以培養技術類型的工作能力之外，也可以提早進入社會，雖然勞工工作貌似天花板比白領階級低，但靠著頂尖技術而坐領高薪的高階技術人員也大有人在。但曾幾何時，台灣的教育竟變得如此墮落，讓那麼多的人願意被騙去柬埔寨「淘金」。

不適合的大學應該要盡快展開退場機制，因為台灣真的沒有那麼多的孩子可以、並且適合念大學甚至碩博士。而為政界、商界洗學歷的歪風也應該徹底檢討，讓高等教育回歸它孕育頂尖英才的本質，取而代之的是政府應該要更重視技職教育，為台灣找回高階技術人才的優勢，向日本的「職人精神」看齊，同時職業教育與建教合作更應該要重視工安教育。據統計，台灣一年平均約會發生約一萬多起工安意外，造成數千人受傷、2020年也有313人死亡。這些人多半都是家庭經濟的支柱，如果能有更好的職業安全教育，或許我們可以避免更憾事發生。

一個高等教育的體制問題，掀開了論文門，也意外成為柬埔寨事件的背景。台灣要在國際擁有更好的競爭力，高等教育的改革刻不容緩。望請執政黨切勿為了選舉，只記抗中保台，卻忘了教育才是國家的根本。（作者為民眾黨台中市黨部副執行長）

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