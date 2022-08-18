前新竹市長林智堅的碩士論文因嚴重抄襲所引發的「論文門」事件，已經沸沸揚揚了1個月以上；但因林智堅和指導教授陳明通迄今仍未道歉，不僅讓民進黨的「撤堅換鄭」行動並未達到預期的止血效果，甚至引發民間自發的「論文一清專案」，意圖將台灣所有政治人物的論文抄襲劣行一網打盡。此事何時會畫下句點，沒有人能夠預料。

李扁蔡時代道德崩解

這項意料之外的「論文門」事件，其實有兩個可能的發展方向；一是在「一清專案」的全面扒糞之下，得出「藍綠共業」的結論。而既然是「共業」，就只能由整體社會概括承受，誰也笑不得誰。台灣社會將繼續沉淪，就像過去剷除黑道的「一清專案」，打了半天之後，黑道到現在也沒消失或收斂。

另一個可能的發展方向，是讓台灣社會徹底反省，在此關鍵時刻重新檢視各種規範或機制是否夠嚴謹，能防杜各種弊端的產生；甚至檢討國人的生活態度是否合宜，藉此端正社會風氣和制度框架，將社會導向一個「講誠信、求篤實」的方向，讓台灣步入另一個更好的「均衡」。若能夠如此，則「論文門」事件反而可以成為台灣社會「向上提升」的分水嶺。

事實上，台灣社會趨向虛榮浮誇、甚至虛假不實的方向發展，已非三年兩載之事。從蔣經國總統辭世之後，在李登輝總統將黑金帶進政壇、陳水扁家族拜金納賄鬻官賣爵、蔡英文政府將官僚變成「幫派」之下，台灣政治人物的素質急速下降，政治轉化為完全以政黨利益為依歸的「扈從政治」，各級議會更是全面向地方勢力及財團靠攏，政黨競爭從政策思辨轉變成派系的利益攻防。所謂「風俗之厚薄奚自乎？自乎一二人心之所嚮而已」，在拉幫結派、爭權奪利之下，加上藐視「四維八德」的固有文化，社會道德迅速隨之崩解，連法律都難以匡正人心。

本次「論文門」事件，完全反映了台灣高等教育界為求己身利益，在「校園自治」的大旗之下，教育部放任大學亂搞，大學放任學院和系所亂搞，系所放任教授亂搞。沒有了中心思想的教授，為了自己的權勢和利益，自然出現「販售」學位給政界人士的醜事，玷汙了杏壇清譽和社會對「教授」的高度尊重。而政客為了裝飾學歷、公務員為了升遷晉薪，競相投入博碩士班，再以各種投機取巧方式來「完成」學位，但卻不乏願意配合其「需求」的教授出賣人格、各取所需。這種現象付出的代價是學位迅速貶值、社會不再信賴、高等教育充滿了假象和假貨；但你知我知，卻大家都在表演，好像真的一般。

由民間組成監督組織

清儒顧炎武曾言：「士大夫之無恥，是謂國恥！」這種明明是國家菁英、知識分子，但只要是陽光照不到的地方，就千方百計欺騙牟利的現象，其實早已普遍存在於台灣社會，例如幾年前爆發大學教授以假發票詐領國科會補助款案。但教育界，特別是高等教育界，向來被視為國家社會的良心，是在社會動盪、國家不安時，被社會期待能秉持良知說真話、做實事，照亮社會的燈塔；但如今卻眼睜睜發生了嚴重抄襲、師道淪喪、死不認錯、全黨袒護的事件，印證「士大夫無恥」成為國恥的醜聞。但這只是冰山一角，除了這個林智堅，還有成百上千的「林智堅們」；除了這個陳明通，還有林林總總的「陳明通們」，在我們社會的各個角落，啃噬著國家的棟梁、侵蝕著社會的根本。

當國家機器已淪為「論文門」的參與者時，就只能靠民間力量自省自救。我們呼籲台灣社會頓悟覺醒，組成各種自覺自律的監督組織，企業財團也能大力支持，為我們的社會和子孫喚醒國人的良知和自尊，嚴謹地監督台灣的各個角落，讓「士大夫們」不會、也不能「欺於暗室」，讓台灣社會向上提升而非向下沉淪。

我們的國家正危機四伏，如今只求一個誠信篤實的社會，否則不可能轉危為安。