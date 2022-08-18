距離年底選舉已不到百日，年輕選票成兵家必爭目標。由於18歲公民權修憲複決案也將合併投票，兼任民進黨主席的蔡英文下令全黨動員，不僅要贏得地方大選的勝利，更要求全黨替年輕世代催出同意票。此舉立即遭到大批網友痛批「終於不演了」，更怒嗆「心中只有選舉」。

這幾乎已是蔡英文的一貫模式，雖然下令「全黨動員」聽起來不過是行禮如儀，但面對各種選舉，似乎也只有蔡英文真正能夠讓全黨成為一個戰鬥體。從黨內初選後來居上擊敗賴清德，到總統大選創下817萬票史上最高紀錄，再到四大公投逆勢翻身，她都是一遇上選舉就如魚得水，甚至是特別興奮，結果也都從未失手。

這也難怪號稱「選舉之神」的陳水扁，竟大讚蔡英文是全黨「最會選舉」之人。從結果論，蔡英文雖然戰無不勝，但在過程中所使用的各種宣傳策略與手段、操弄網軍，爭議甚多，對台灣民主的傷害，社會自有公評。

而當初四大公投，民進黨說投人與投事性質不同，硬是將其與選舉分開以降低熱度，但現在力推18歲公民權的修憲複決，卻又搭上年底選舉熱潮一起投票，這就是完全的雙重標準，只看對誰有利。

最近從大陸加大力度的圍台軍演、暫停多項農漁產品輸陸，到國人因求職被誘騙至柬埔寨等地從事詐騙，遭犯罪集團控制行動自由，蔡政府均無法有效因應，現在終於又遇上選戰動員，回到民進黨擅長的主場運作。

只不過選戰靈光，卻治國無方，蔡英文反而把台灣的民主搞得更退步，能否一再得逞勝選。且等著瞧！