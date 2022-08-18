國人被誘騙去柬埔寨案持續延燒，已成為國內最嚴重的治安危機，然而，民進黨政府的態度卻顯得十分消極，讓數千國人陷於險境卻無計可施；不但如此，政府還夥同親綠網軍及媒體名嘴帶風向、轉移政府營救不力的焦點，令不少人感到憤怒。

柬埔寨詐騙事件越演越烈，行政院長蘇貞昌日前竟表示，目前查出國人赴柬埔寨其實「只有」120人失聯，言下之意，問題並不如外界所想像的嚴重。這個說法立刻引爆輿論炸鍋，台北市長柯文哲直言批判，120個人算少嗎？到底有沒有把人命當人命！事實上蘇貞昌的這個說法並不正確，外交部亞太司說，今年上半年有超過6000位台灣人到柬埔寨，但只有3400多人返台，中間差的2600多人究竟情況如何還在追查，根本不是像蘇揆所說的只有120人失聯。

國人在海外遭詐騙的事件頻傳，政府相關單位卻帶頭以吹哨者、赴國外工作者和營救者為對象，發動了三波攻勢。親赴外國救人的網紅「好棒Bump」，曾拍攝「詐騙解碼」影片，報導營救過程，不料卻被外交部連發新聞稿指控與事實不符、「誤導國人」，親綠網軍也跟著攻擊，氣得「好棒Bump」怒嗆「人是我救的」，政府認錯很難嗎？他直言「影片原檔、機票發票、訂房訊息、對話錄都還留著，絕對經得起考驗。」換言之，如果外交部要繼續抹黑，「好棒Bump」會直接拿出證據對質。

親綠網軍的第二波攻勢是針對赴柬埔寨及東南亞工作的人，稱他們是好逸惡勞、貪婪、只想賺快錢，甚至放出風聲說有些人根本就是講不聽，不必管他們。或許到柬埔寨及東南亞工作的人確實有些是心存貪念，但還是有不少人是想要正正當當找個工作。當台灣年輕人看到對方不過是提出月薪4萬5這樣的條件就心動想前往工作時，身為執政者的蔡英文、蘇貞昌不覺得慚愧嗎？

第3波攻勢則是汙衊一些在柬埔寨及東南亞的搶救行動根本就是黑道的兩面手法，先拐人然後再救人，還譏諷國民黨立委到柬埔寨救人是「政治消費」。蔡政府自己沒能力救人，又看不得別人救援成功，還加以抹黑。這種心態實在可惡可恨。

自國人被誘騙去柬埔寨的事件被揭發以來，蔡政府就一直無心也無力處理，國人受害案例越來越多、情節也越來越駭人，但向來愛在臉書、IG和推特等社交媒體發文的總統蔡英文，迄今未置一詞，不知道她是沒有看到還是沒有感覺？

兼任民進黨黨主席的蔡英文，17日率民進黨參選人召開「民主前進挺18」記者會，宣示支持18歲公民權，並呼籲全黨動員讓18歲公民權修憲複決投票通過；蔡英文口口聲聲說這代表民進黨對年輕人的支持，然而，當有那麼多台灣年輕人要冒著風險到經濟發展程度遠不及台灣的地方找工作、甚至因此招來殺身之禍時，口口聲聲說要力挺年輕人的蔡英文在哪裡？整個執政團隊又在哪裡？這個只會選舉不會做事的政府，實在對不起台灣的年輕人！

（作者為資深媒體人）