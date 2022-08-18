距離年底九合一地方選舉僅剩百日，藍綠白三股勢力較勁已漸趨白熱化。儘管百日之間出現影響選情的變數並非不可能，然而衡諸國內外環境，恐怕不易見到可以徹底翻轉選情的重大變數。

以目前藍綠白三方的實力與利基而言，國民黨仍占優勢，不只執政的縣市首長寶座大多仍可保住外，台北、桃園市長參選人若能加大話語權與行動力，亦有勝選機會，而使掌握過半執政縣市的地方版圖再度擴大。

而民進黨則因防疫未盡其功、毀譽參半且深陷論文門、球場門的雙颱暴風中，加上最近柬埔寨詐騙集團囚人事件越演越烈，政府卻苦無對策，這將使得綠營選情雪上加霜，能夠保本已為上策，遑論開疆闢土。

至於初生之犢的民眾黨，在地方組織未臻完善，而富有聲望的地方人才尚且不足的情況下，4名縣市長參選人中，可能僅新竹市或有突破機會，各縣市議員則應略有斬獲。

在綠營最弱勢的北台灣，原本民進黨選對會的如意算盤是讓綠粉稱頌的陳時中與林智堅，以無敵雙雄之姿組成連線，在台北與桃園分進合擊來帶動民進黨年底的選情。無奈「順時中」到了台北變成「逆時鐘」，反感的藍白選民喝倒采的阻力不小，而「五星級市長」到了桃園變成「抄跑堅」，無印良品成了「無良贗品」，北台連線瞬間破功，綠營各地選將則爭相割袍斷義，避之猶恐不及。

即使獨斷乾坤「挺堅」到底的小英總統，在英系立委逼宮的威脅下，也不得不收回成命，接受「換堅」的要求。然而以救選情而言，為時晚矣！最近台灣民意基金會的民調顯示，蔡總統聲望重挫7個百分點，原因之一可能就是「通堅案」。在外人眼中，換上「挺堅」的鄭運鵬只是換湯不換藥而已。

可以確信的是，民進黨將利用大陸圍台軍演再度炮製「芒果乾」，並運用「18歲公民權」修憲複決案來吸收中間與年輕族群的選票。然而民進黨對其效果的期待恐怕會過於樂觀。以邊際效用遞減法則來說，反覆讓人民吃「芒果乾」也會吃膩，更何況有別於2020年的中央選舉，地方選舉受國家認同與軍事威脅等敏感議題的影響要小得多。

至於「18歲公民權」修憲複決案受益的是目前16歲以下的年輕人，最快也要2023年底才用得上。目前已有投票權的年輕人可能對這個議題未必有感，加上藍白政治菁英也支持此案，而保守的年長選民則未必埋單，綠營要以此來加分很難有顯著的效果。

相對於民進黨，國民黨的利基在於掌握14個縣市的執政權，且新北與台中市長的表現突出，而其他執政縣市首長的整體表現亦不遜色。除了擁有行政資源外，國民黨縣市議員兵多將廣，相互支援的網絡綿密，有利於鞏固地方執政權的延續。然而此番決戰久未執政的台北、桃園，將是不可輕忽的一役，也是影響國民黨在2024年是否重返中央執政的關鍵。2018年的地方選舉，藍營仰賴強大的「韓流」而攻城掠地，此次幸運之神再度降臨，「抄跑堅」宛若來自敵營的最佳助攻手，為藍營吹起了同仇敵愾的號角，似乎是另類「無形韓流」的再現。

至於首次投入地方大選的民眾黨，儘管若干縣市中的地方組織初具雛形，但其功能猶待檢驗，在人脈、錢脈均仍匱乏的情況下，黨魁柯P的魅力與高知名能換算成多少選票也在未定之天。但因民眾黨加入選戰所形成的參選爆炸，勢必降低各選區的當選票數，此不確定性究竟獨厚該黨或有利於其他小黨，仍值得觀察。

（作者為佛光大學公共事務學系、未來與樂活產業學系合聘教授、台灣對外關係研究暨發展協會理事長）