●鈴木源吾

他在1948年4月7日在美國作證期間，曾在書信中和葛超智提到案情（算是違反法官規定），同時希望葛日後能幫他在日本找到和駐日盟軍總部 （GHQ）有關的工作。 此時，日本的親友也都來信勸他到商界去發展，因為大學教授的薪水只能達到最低生活費的三分之一。

鈴木對戰後台灣的發展非常的關注，雖然二二八事件（1947年2月28日）後，大部份的日本技術人員都早已紛紛求去，但他還是經常和台灣的工業界有聯系。在美國待了近一年後，1948年4月5日他寫給葛超智的信中談到：「你還經常收到台灣經濟發展的訊息嗎？綜觀台灣近來在工業及產品的發展，我很高興的告訴你，除了水泥和造紙工業外，台灣已經開始了織布、肥皂、肥料 ，（尚未能生產硫酸氨），橡膠產品等。織布的棉花全來自中國內地（China Proper），因而市面上棉布的價格要比美國便宜很多，而所用的紡紗機是日本在戰時設立的。生產肥料的磷酸鹽也是來自中國內地。」鈴木的字裡行間還是對台灣的發展還充滿了關心與期待。

本案結束後，鈴木回到台大，年底合約到期後他回到日本發展，以後歷任日本大藏省財物參事官、駐美公使兼國際貨幣基金會（IMF）理事、日銀監事、國際合作銀行會長等要職。

1968年5月3日他在日銀監事的任上，來台拜訪時任行政院長的嚴家淦先生。這次會面，兩人必然都有很深的感觸；上一次共事，已經是20多前的事，當時兩人身分不同，嚴家淦是陳儀手下最要的幹部之一；主要接收台灣的交通及財政，而鈴木則是總督府的重要財經顧問；在移交的過程中，折衝樽俎。當年總督府的日本菁英，將一個有底子但已被戰爭摧殘殆盡的經濟，交到一群志在重建國土的中華民國菁英手中；鈴木和嚴家淦正是這兩個團體的成員，也是這兩個團體爾後出類拔粹的代表。

20年後再度會晤，兩人之間已經沒有了當年嚴肅的對立，只有惺惺相惜的互慕與互慰；艱苦的歲月早已成為他們共同的記憶，如今，一位正在輔佐一個國家從戰後的殘破走向四小龍之首，另一位則代表一個全面復興的戰敗國，重新登上國際金融的舞台。

●鄭南渭

鄭南渭在兩次審判時都專程來美國出庭作證，由於他是中華民國政府官員，所以受到較好的待遇；除了兩次來回都是乘坐美軍的免費班機，他在洛杉磯的旅宿費用也都可由省府報銷。同時開庭期間，他只要待在美國2、3星期即可，而勿須像原田佐、鈴木源吾、黃在義兄弟等人，幾乎在美國軍營中待上了一年。

本案結束後，鄭南渭就回到台灣。從他往後的經歷可看出：他的前途完全沒有受到本案所影響。他於1949～1950年擔任美國美聯社 （Associated Press）駐台北記者。美聯社至今還是全球最大的通訊社。駐台記者每天要將台灣的新聞，供全美數千家的報社、電台使用；是國際媒體瞭解台灣最重要的一個管道；能擔任此項工作者，必然要能獲得通訊社相當的信任。他也是台灣英文報業的先驅，1945～1965年曾長期擔任台北英文中國日報的社長兼總編輯。1957～1960任國立政治大學新聞研究所教授。他並曾任新聞局駐美西新聞處主任。

鄭南渭是來台接收的第一批官員。而後，除短暫回到上海老家外，1949年，他又回到台灣。上圖是他來台不久後，於1945年9月17日在基隆和70軍軍官以及美國海軍軍官的合影（右一著中山裝者）。當天70軍由美艦運到台灣。鄭南渭除作為翻譯外，大概也代表他的上司葛敬恩在碼頭歡迎他們。（圖：美軍紀錄片截圖，作者炳文提供）

●夏之驊

夏之驊自陳儀主政福建省時就在農業方面協助他。1945年充任英文祕書可能只是配合陳總部的需要；同時，另一原因可能是因為他久聞台灣農業的進步，而要親身前來經歷。他是水土保持專家，也是中國推行水土保持學研究的第一人，1950年，美援組織農復會（農委會前身）特邀請他擔任技正及水土保持工作計畫的主持人；能夠擔任該會的技正，應屬專業中的佼佼者。民國1952年他參與水土保持示範工作及訓練技術人員計畫。同時他也是成立於1954年的中華民國航空測量及遙感測量學會發起人之一。

（圖：作者炳文提供）

【1948年10月農復會成立】「1948年8月， 中華民國政府宣布了農復會中方委員的名單：蔣夢麟、晏陽初及沈宗瀚， 當下我就體認到：中方為農復會立下了一個高標準，美國政府將很難派出具有同樣水準的委員（difficult for the American Government to match）」── John Earl Baker （貝克），農復會美方首任委員。「農復會成功的原因之一就是：所有計畫一定要由中美共同組成的委員會全體通過（台3人，美2人），才准以執行，美方亳無氣勢凌人的態度。」── 李崇道 （康乃爾大學畜牧學博士，1947年農林部派赴台灣，1950 入農復會任技正，終至農復會主委，其弟為諾貝爾物理獎得主李政道）

●聯絡組的美軍軍官

顧德理於1946.3.2離開台灣回到美國後，官階由暫上校（Temporary Col.）回復到他本來的中校官階。並於1948.11.03晉升成正式的上校。他卒於1962.8.31，享年67歲。

貝格上校1946.5.2離開台灣回美國後，官階變成暫中校（Temporary Lt. Col.），而他當時正式的官階則是騎兵少校，幾經升遷，他終於在1954.11.03，53歲時，晉升成正式的上校。他於1957.7.31退休。

●艾文思黃金案在台灣社會的傳播

1990年以前，228事件前後相關的歷史在台灣是一個禁忌的話題。而且由於陳儀、葛敬恩等通「匪」及投「共」的原因，沒有多少人敢於觸及黃金案這樣的議題。因而台灣95%的人不知道有這件事，而另外那5%的入則深信民間所流傳的版本。戰後多年，除了有學者引用鈴木源吾的《證言》作了一些澄清外，台灣民間大致都傾向於相信台灣共產黨黨員蘇新 （筆名莊嘉農）於1949年所出版《憤怒的台灣》書中的一段：

「所謂黃金120公斤，是安藤親手送給葛敬恩的……這些黃金放在原田大佐的家裡時，已被美籍軍人艾文思中校所獲悉，原田害怕事發，把情形報告安藤，安藤再向葛敬恩說知此事，葛敬恩卻泰然自若，對安藤說：『你放心，一切都在鄙人身上』」、「同年8月，葛敬恩突被召赴京……他在老蔣面前，堅定說並沒有此事……他回到了上海，在上海逗留很久，不知所幹何事，不過，奇怪的很，恰巧葛在上海期間，日本戰犯安藤利吉，忽在上海戰犯監獄服毒自殺。蘇新並引述自台灣總督府主計課長塩見俊二的說法：「許多日人被拘時，這本清冊正本抄本均被查出、被拿走了，唯一的證據只剩下了安藤一人，在這種情形之下，你想安藤是怎樣死的？一句話，貪污手段之妙、消滅異己之毒，我們……！」

民間更有傳言直接指出：由於葛敬恩在任行政長官公署祕書長時，向欲留在台灣的日本人收賄、又在接收日本資產時中飽私囊，為了掩蓋罪行，遂將協助善後的末代總督安藤利吉毒殺滅口。

直到 2004年，蘇瑤崇教授根據日人鈴木茂夫先生所收集的史料，在其著作《最後的台灣總督府》書中明確的指出：黃金賄賂案與葛敬恩無關。台灣的知識界也才逐漸接受此一說法，但是上述蘇新的說法則還是繼續在民間所流傳。

【未完待續，炳文專欄每周五刊出】

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