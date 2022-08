●鈴木源吾

他在1948年4月7日在美國作證期間,曾在書信中和葛超智提到案情(算是違反法官規定),同時希望葛日後能幫他在日本找到和駐日盟軍總部 (GHQ)有關的工作。 此時,日本的親友也都來信勸他到商界去發展,因為大學教授的薪水只能達到最低生活費的三分之一。

鈴木對戰後台灣的發展非常的關注,雖然二二八事件(1947年2月28日)後,大部份的日本技術人員都早已紛紛求去,但他還是經常和台灣的工業界有聯系。在美國待了近一年後,1948年4月5日他寫給葛超智的信中談到:「你還經常收到台灣經濟發展的訊息嗎?綜觀台灣近來在工業及產品的發展,我很高興的告訴你,除了水泥和造紙工業外,台灣已經開始了織布、肥皂、肥料 ,(尚未能生產硫酸氨),橡膠產品等。織布的棉花全來自中國內地(China Proper),因而市面上棉布的價格要比美國便宜很多,而所用的紡紗機是日本在戰時設立的。生產肥料的磷酸鹽也是來自中國內地。」鈴木的字裡行間還是對台灣的發展還充滿了關心與期待。

本案結束後,鈴木回到台大,年底合約到期後他回到日本發展,以後歷任日本大藏省財物參事官、駐美公使兼國際貨幣基金會(IMF)理事、日銀監事、國際合作銀行會長等要職。

1968年5月3日他在日銀監事的任上,來台拜訪時任行政院長的嚴家淦先生。這次會面,兩人必然都有很深的感觸;上一次共事,已經是20多前的事,當時兩人身分不同,嚴家淦是陳儀手下最要的幹部之一;主要接收台灣的交通及財政,而鈴木則是總督府的重要財經顧問;在移交的過程中,折衝樽俎。當年總督府的日本菁英,將一個有底子但已被戰爭摧殘殆盡的經濟,交到一群志在重建國土的中華民國菁英手中;鈴木和嚴家淦正是這兩個團體的成員,也是這兩個團體爾後出類拔粹的代表。

20年後再度會晤,兩人之間已經沒有了當年嚴肅的對立,只有惺惺相惜的互慕與互慰;艱苦的歲月早已成為他們共同的記憶,如今,一位正在輔佐一個國家從戰後的殘破走向四小龍之首,另一位則代表一個全面復興的戰敗國,重新登上國際金融的舞台。

●鄭南渭

鄭南渭在兩次審判時都專程來美國出庭作證,由於他是中華民國政府官員,所以受到較好的待遇;除了兩次來回都是乘坐美軍的免費班機,他在洛杉磯的旅宿費用也都可由省府報銷。同時開庭期間,他只要待在美國2、3星期即可,而勿須像原田佐、鈴木源吾、黃在義兄弟等人,幾乎在美國軍營中待上了一年。

本案結束後,鄭南渭就回到台灣。從他往後的經歷可看出:他的前途完全沒有受到本案所影響。他於1949~1950年擔任美國美聯社 (Associated Press)駐台北記者。美聯社至今還是全球最大的通訊社。駐台記者每天要將台灣的新聞,供全美數千家的報社、電台使用;是國際媒體瞭解台灣最重要的一個管道;能擔任此項工作者,必然要能獲得通訊社相當的信任。他也是台灣英文報業的先驅,1945~1965年曾長期擔任台北英文中國日報的社長兼總編輯。1957~1960任國立政治大學新聞研究所教授。他並曾任新聞局駐美西新聞處主任。

●夏之驊

夏之驊自陳儀主政福建省時就在農業方面協助他。1945年充任英文祕書可能只是配合陳總部的需要;同時,另一原因可能是因為他久聞台灣農業的進步,而要親身前來經歷。他是水土保持專家,也是中國推行水土保持學研究的第一人,1950年,美援組織農復會(農委會前身)特邀請他擔任技正及水土保持工作計畫的主持人;能夠擔任該會的技正,應屬專業中的佼佼者。民國1952年他參與水土保持示範工作及訓練技術人員計畫。同時他也是成立於1954年的中華民國航空測量及遙感測量學會發起人之一。

【1948年10月農復會成立】「1948年8月, 中華民國政府宣布了農復會中方委員的名單:蔣夢麟、晏陽初及沈宗瀚, 當下我就體認到:中方為農復會立下了一個高標準,美國政府將很難派出具有同樣水準的委員(difficult for the American Government to match)」── John Earl Baker (貝克),農復會美方首任委員。「農復會成功的原因之一就是:所有計畫一定要由中美共同組成的委員會全體通過(台3人,美2人),才准以執行,美方亳無氣勢凌人的態度。」── 李崇道 (康乃爾大學畜牧學博士,1947年農林部派赴台灣,1950 入農復會任技正,終至農復會主委,其弟為諾貝爾物理獎得主李政道)