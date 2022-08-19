2015年底台灣校園小清新電影《我的少女時代》在各大電影院火熱上映，這部曾在台灣席捲五億票房的黑馬強勢來襲，殺入了大陸電影市場。然而在上映前夕，這部電影曾遭遇各種尷尬問題：

男主角取名王大陸是何意？男主角長相如此路人是如何當上男一號的？男主角王大陸在新浪微博上稱大陸，轉身即在FB上稱「中國」，是不是「台獨分子」？《我的少女時代》企圖以《那些年》的拍攝方式和營銷手腕打入大陸市場，能否延續當年《那些年》的輝煌？王大陸會不會是下一個柯震東？

種種問題將男主角王大陸和《我的少女時代》推至風口浪尖，一時之間微博營銷號、各路明星紛紛發微博，其中有支持、有調侃、有諷刺，那麼，《我的少女時代》到底是怎樣一部電影，竟能成為台灣票房大贏家，卻又在大陸遭受到如此多的非議？

在我看來，在青春片如此氾濫的年代，《那些年，我們一起追的女孩》、《同桌的你》、《致我們終將逝去的青春》、《匆匆那年》、《梔子花開》、《左耳》，青春片早已成為各路導演爭先恐後拍攝的對象，也成為了很多非專業導演（演員、歌手、作家、主持人）第一次嘗試拍電影的類型。大家明知道非專業導演拍出來的質量如何，卻還是願意為這樣的電影貢獻票房。

是的，我就是那個為中國青春電影作出貢獻的人，但是，你問我為什麼花錢去看這樣一部電影，一部分人的答案是主演人員男帥女美，而另一部分人則會故作憂傷地說，在這部電影裡，看見了我自己的影子。

是的，我就是後者，感性卻又充滿幻想，覺得世界上所有人的青春，都與我大同小異。而碰巧的是，這個世界上跟我一樣的人還不少，所以，《我的少女時代》之所以能走紅根本不足為奇。而且，與大陸青春電影不同的是，台灣青春電影沒有「為愛」墮胎、發病身亡、出國分手，有的只是曖昧，或者說是小曖昧。恰如《我的少女時代》裡林真心和徐太宇之間那點充滿小心思的情竇初開，也恰如《那些年》裡沈佳宜一言不發，卻默默為柯景騰紮起了馬尾。

我相信凡是看了《我的少女時代》的人，都會從這部裡或多或少地尋覓到當年自己的影子。劇中女主為了劉德華花癡了整個青春，我也恰巧有過這樣的體會。那時還是港劇最後輝煌的年代，我喜歡上了一位香港黃姓男演員，貫穿了我整個大學四年。我在機場裡傻傻等他四小時，只為他從裡面走出來那一瞬的笑容。我當時常對我室友講這樣一句話，只要他在大陸，我都會去見他。為了他我翹課、攢錢，每次見他不過匆匆十幾分鐘，我卻為此要付出幾十倍的時間，還傻傻地說我不後悔，他有一天一定會認識我。

後來我也確實很幸運，通過一些機緣巧合，我得以與他在漢口一家西餐廳共進午餐，一共聊天1小時9分鐘，他說的每一句話，我到現在還記得。再後來，我就不知不覺長大了，不再花癡他，也不再在微博上狂刷他的消息，而他，也和相戀7年的胡姓女星分手。前一陣，微博裡熱搜的話題是他即將參加前女友的婚禮，微博裡到處是他們相識相愛最後卻變成了辜負和遺憾的故事。

原來，我們都長大了，他也老了。

《我的少女時代》裡還有更多老套卻曖昧的小細節。男主為女主好好學習，只因自己對她的承諾；男主和女主一開始都喜歡別人，最後卻發現原來彼此才是自己青春歲月裡最彌足珍貴的回憶；女主坐在別人的機車上，而他載著另外的女生，他們相視，卻稍顯尷尬和羞澀。我又想起在大學裡，很多不用點透卻充滿甜蜜的小心思：女生喝醉酒吐了，搖搖晃晃一屁股坐在她吐的地方，男生嫌棄地罵她，卻還是扶起了她；女生和男生打麻將，男生故意放水讓她胡牌，只是想看了贏錢那一刻嘴角不自覺上揚的小竊喜；女生總是罵他、奚落他，只是想讓男生知道自己有多在乎他；女生無意打翻了紅酒杯，酒潑了他一身，他笑著說，你怎麼這麼傻；女生在朋友圈發了一條狀態，好想聽《那些年》，立即就收到男生自彈自唱的視頻……

後來，他們都長大了。那些青春時代裡無憂無慮、活得燦爛的男生女生，終究變成了為學業、為事業各自打拚奮鬥，只會在閒暇之餘才有空回憶起過往、在看到某部電影想起了誰，才會發個微信寒暄兩句的你我。

複刻經典場景 《我的少女時代》。（徐養齡攝）

我不知道《我的少女時代》的男女主角最後有沒有在一起，但我希望他們也和《那些年》裡的柯景騰和沈佳宜一樣，未能共度一生，也可能不是生命裡最重要的人，卻是整個青春記憶裡最想要留住，卻不得已放手的淡淡溫存。

最後，我想說的是，一部電影而已，何必牽扯如此多的非議，感動了你我，也感動了跌落在這個世界上任何一個角落的那些曾經炙熱活過的人們，這不就夠了嗎？

我們誰也不知道今後哪個人有足夠幸運，會擁有你的命中注定。我們所知道的，就是看電影的時候觸動了你。哭過，擦乾眼淚，矯情兩個晚上，日子還是要繼續。（關心耘/輔大交換陸生）

（本文來源：「兩岸青年」公眾號）