上周末美國政府表示將公布「美台貿易談判路徑圖」，進一步推動雙邊經貿關係，隨後我經貿總談判代表鄧振中也指出，「台美21世紀貿易倡議」將於9月展開實質談判，預期年底會有小範圍的成果，本周四美國貿易代表署（USTR）更發布新聞稿表示：首輪談判將在今年初秋舉辦。談判之日已然不遠。

台美貿易談判要談什麼內容，能談什麼，不能談什麼，鄧振中在6月初都已講過了，能談的就是貿易便捷化、農業、標準、國營事業、非市場政策等11個議題，無法談的就是關稅調降，因為拜登政府尚未獲得國會授權。雖然談判未觸及關稅減讓，但對我國產業、外貿、就業，甚至所得分配必然也會帶來一定程度的影響。

經濟學家巴特拉（Ravi Batra）曾指出，經濟學家之所以沒有看出自由貿易的危害，因為他們談自由貿易時只關注生產力，而忘了所得的變化。巴特拉說的沒錯，自由貿易雖讓業者出口加分，但天下沒有白吃的午餐，我們也得開放市場讓外商進來做生意，一來一往，讓有能力出口者獲得更大的舞台，而無力出口者卻面臨外商兵臨城下，商機拱手讓人的困境，如此一來就會造成貧富差距擴大，所得分配惡化的局面。

對於這一點，總統蔡英文知之甚詳，她於2010年春天與時任總統馬英九辯論兩岸ECFA議題時曾多次強調：「這樣的自由貿易協定將引發台灣有史以來最大的經濟結構調整，以及最大的財富重新分配。」又說，這樣的調整是最不利弱勢產業、弱勢團體、廣大勞工、受薪階級與農民。這一席論述有其道理，與巴特拉的看法可謂英雄所見略同。

然而，兩岸自由貿易協定會面臨這樣的困境，台美自由貿易協定何獨不然？但是從今年6月初行政院公布「台美21世紀貿易倡議」以來，只見行政院公布了11個議題，但從未深入闡釋，迄今能明白台美到底要談什麼的，恐怕沒有幾人。在這種情況下，就算在公共政策網路參與平台徵求公眾意見，公眾的論述能否聚焦，最後能否匯聚成談判的籌碼，不無疑問。

事實上，巴特拉憂心的問題，已在台灣出現，近年我國貧富差距逐年擴大，主計總處日前公布「2021年家庭收支調查」發現，前20％高所得家庭的可支配所得是後20％的6.15倍，為十年來新高，與1991年的4.97倍的差距愈來愈大，這說明自由貿易確實會讓富者愈富，窮者愈窮。循此，來日台灣與美國簽署了自由貿易協定（FTA），隨著所得、財富重分配，勢必也會對台灣社會帶來挑戰，以美國國力之強，這個挑戰不容小覷，就以這個燃眉之急的問題而言，政府有何因應之道？

猶記得2010年當年蔡英文挑戰馬英九兩岸自由貿易協定時曾指出：「人民期待，政府在處理這樣一個影響未來台灣深遠的政策時，能具有民主社會應該有的透明化、跟公共參與的機會。」如今談判的對象雖由大陸轉向美國，這條法則自然也應該適用，然而兩個半月以來，我們似乎沒有看到政府在這個議題上有什麼進一步的論述，與1990年代台灣為加入世界貿易組織（WTO）天天開新聞吹風會，對外說明相關議題及談判進展，相去甚遠。

所謂透明化、公共參與並不是把議題放在網路平台就夠了，而是要不斷與國人講解溝通，試想當年加入WTO，若非國貿局天天解釋「最惠國待遇」、「國民待遇」、「防衛措施」、「關稅配額」、「關稅化」等用語，遙遠的專業用語是下不了凡間的，而當人人都不了解前方在談些什麼？和自己有什麼關係？如何參與？如何形成共識？最後又如何獲得在野黨的支持？

美國貿易代表署（USTR）與我方總談判代表鄧振中周四同時表示，「台美21世紀貿易倡議」的首輪談判預計於今年秋天，大約9月舉行，迄今還有些時間，我們盼望政府能把握這段期間，除了與企業、工商團體多溝通，也要花一些時間與那些可能受衝擊最大的弱勢產業、弱勢團體、受薪階級及農民更多交流，並多開新聞吹風會，如此匯聚國人意見上談判桌所力爭的台美FTA，才對台灣有益，倘這些應有的公共參與做得不徹底，日後紛爭必多，如此就算簽了，徒有虛名，又有什麼意義？