北戴河會議後，中共總書記習近平別的地方不去，偏偏跑去｢遼瀋戰役紀念館｣，表面說法是「回顧東北解放戰爭歷史和遼瀋戰役勝利進程」。

國共內戰，老蔣丟了東北丟華北、丟了華北丟華東、丟了華東丟華南，一路轉進到太平洋海裡的蕞爾小島台灣，而首戰即是｢遼西會戰」，習近平到這個地方去意味著什麼？

｢遼西會戰」對岸稱「遼瀋戰役」，是國共「三大會戰」之一，歷時52天，國軍74萬部隊不是被殲就是投降、被俘，此戰結束，壯大了中共解放軍，導致後面兩場｢徐蚌會戰｣與｢平津會戰｣，解放軍皆以摧枯拉朽之勢奪得勝利，中共席捲了全國，僅僅剩下一個台灣島。

可以說｢遼西會戰｣打響了中共統一中國的第一槍。平靜了70多年，習近平這時候跑去幹什麼？向解放軍將士祭酒？向二十大交心？對台灣問題不能再忍了？

王八好當氣難受，台灣這邊頻頻向老美示好，美國政壇顯耀接踵來台，不啻給解放軍動武的最佳藉口。錦州市離台灣雖遠，卻也依稀聽到戰鼓雷鳴之聲。

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