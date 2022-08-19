林智堅被爆料碩士論文疑似抄襲，民進黨一開頭定調為政黨惡鬥、對手抹黑，因此堅持提名。等到台灣大學學術倫理審定委員會判定抄襲嚴重、並撤銷碩士學位，照理應該塵埃落定；沒想到，蔡英文總統選擇願意相信林智堅沒抄襲，下令全黨公職團結一致相信同志、搶救大兵，無疑以政治力挑戰台大的公信力。由於社會輿論強烈反彈，甚至波及台北市的選情，民進黨只好陣前換將，只不過，迄今親綠媒體、學界、及側翼仍然餘波蕩漾。

究竟林智堅論文是否有抄襲，儘管指導教授陳明通為文幫忙喊冤，然而，由於兩篇論文的相似度過高，很難指鹿為馬；究竟是一魚多吃、還是槍手肉腳，可能只有司法途徑可以釐清。同一套資料可以衍生不同的研究、及詮釋，卻不可能有那麼大幅度的雷同，更不用說連用字遣詞都一樣，甚至連錯誤都如出一轍，明眼人一看就了然於胸。林智堅振振有詞原始資料是他提供的、論文當然是他的，根據他的邏輯，要是論文運用他人的資料，豈不是隨時都有可能被控抄襲？

事實上，林智堅原本可以前往學倫會據理以爭，不過，他卻以選舉行程三次推託，若非自恃金童而倨傲不恭，再不就是草包心虛，擔心一開口就露餡。果不其然，當他出席中華大學學倫會說明早先另一篇碩士論文抄襲案後，還上節目受訪表示十三年前的事沒辦法記得，令人匪夷所思，他甚於指控審查委員會有先射箭再畫靶的問題，更是態度狂妄。試想，學位論文是獨立研究的第一步，不管未來是否從事學術工作，過程刻骨銘心，特別是非科班在職生，豈可信口開河？

令人憂心的是樹欲靜而風不止，林智堅認為自己只是馬失前蹄的先發投手，綠營幫腔者多半相信台大社科院學倫會政治立場偏向藍營、程序上有嚴重瑕疵云云。坦誠而言，林智堅果真要捍衛清白，應該即刻向教育部提出申訴才對，台北市長柯文哲說，民進黨要是深信林智堅委屈，那就不要退選，讓桃園選民來定奪才對，還有什麼理直氣壯的「進入另一個戰場」？也有人硬扯台大校長管中閔抄襲，果真如此，何不具狀檢舉？當下也有人檢舉國民黨南投縣長候選人許淑華、及民眾黨立委蔡壁如抄襲，那就把政治人物的論文都拿來檢驗，好好清理政壇。

二十年來，政壇藍綠對立，選民無可奈何。只不過，由於中國的威脅，小英政府變本加厲，惡馬惡人騎，不要得意忘形；令人憂心的是支持者不分是非硬挺到底。譬如某退休教授表示，詳細比兩篇論文「看不到抄襲的嫌疑」，主張論文抄襲指的是「剽竊他人文中實質的原創部分」，應該是連研究生入門的方法論都不通；至若所謂論文被抄的余某是調查局臥底陰謀論，如非無稽之談，那麼應該是國家安全的重大挑戰，特別是共軍騷擾類封鎖之際。

如果是為了權力跟利益而黨同伐異，或許可以理解是人性弱點，然而，為了理念或立場，竟然可以罔顧事實真相、蔑視學術倫理，那是極端扭曲。民進黨違反民主國家的作法、強制將公投與選舉脫鉤，學者是幫兇。黨主席沒收提名權，違反民主政黨作法，民進黨野百合中生代、太陽花新生代噤聲，黨內已無諤諤之士。趙高李斯充斥，不是國家之福。（作者為東華大學民族事務暨發展學系教授）

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