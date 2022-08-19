台灣安全再次陷入危機，這次危機跟以往不同，除了共軍實彈演習的當下有著安全風險，更嚴重的是出現了「新常態」，為日後更大的危機埋下隱患。

隔海分治 默契已然消失

經過共軍這次演習，海峽中線長期以來「隔海分治、事實管轄」的默契消失了，台海逐漸被「內海化」；兩岸彼此互不否定的權宜性妥協隨而被揚棄了，共軍未來隨時可能在中線以東的台灣領海線內演習，為武力進犯創造條件與機會。兩岸和平穩定的狀態不無傾覆之虞。台灣安全出現危機，但護欄在哪裡？

蔡英文執政之後，壓根兒不相信兩岸保持和諧關係有助於台海和平的確保；民進黨政府只相信美國強大的臂膀和有力的拳頭。在這種思維之下，「親美抗中」路線走到極致，致使與對岸維持相對和諧的政治基礎從根動搖；蔡政府的基本路線被定位為「倚美謀獨」，致使兩岸、美中關係都陷入敵對螺旋不斷升高的困境中。美國眾議院議長裴洛西到訪及其引發的共軍演習，已將兩岸緊張關係推向高點，走向兵凶戰危險境。

演習一結束，大陸國台辦就發布《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，著重強調不排除使用武力。他們應該會「感謝裴洛西同志」惠賜良機，讓共軍可以大搖大擺地對台灣進行侵門踏戶式軍演，喜見台灣軍方毫無阻卻對策，美國航母與軍艦也未積極介入平息紛爭，反而在護衛裴洛西訪台後駛離現場。中方評估，演習的規模和力度遠超出美軍所能震懾範圍，台海現狀進一步向中方傾斜，為日後兵戎相見打下堅實的進犯基礎。

大陸媒體揚起加速統一進程的呼聲，揚言「中國可以為了台灣問題而將其他一切置之度外」，甚至出現「勝利在望」的亢奮情緒。在他們看來，「北京首次以實力表明，她不僅有意願，而且有能力維護其核心利益。」經過這次演習，大陸已重新定義台海「現狀」，海峽中線徹底失去戰略緩衝價值，共軍的飛彈可隨意穿越台灣上空，戰機與軍艦可直抵東岸水域，已經完成對台灣的實質性包圍。

民進黨政府對於遭受戰略擠壓束手無策，只是更把台灣命運託付於美國的防衛。問題是，美中對抗益趨激烈，台灣越是親美抗中，中共企圖收受台灣的緊迫感越強，以武逼統的力道也必然增強。另一方面，兩國政情與民情的對峙日趨尖銳化，致使決策失去迴旋空間，緩和的機會大為減縮，台灣所面臨的兵凶戰危風險隨而快速升高。國安會前秘書長蘇起認為：「習近平不會再等，他會想辦法在第三任期間能把台灣收回，而時間點絕對不會拖過2027。」這個研判切合習近平的主觀願望，也相當符合事態的客觀發展。

常態軍演 重新定義現狀

民進黨政府已經沒有能力因應中國崛起後的美中關係新情勢，所言所行只會加重中共解決台灣問題的緊迫感，並且加大其以武促統的施壓力度。一旦共軍武力犯台或者是以武逼統，美國是否會立即派兵馳援？能否即時改變共軍造成的新事實？台灣在攻防過程中是否淪為焦土？在在都是問題，看看俄烏戰爭，即可推想戰爭一旦爆發的情景。所以，倚靠美國及蔡英文所謂「理念相近」的國家出兵保護，絕非可靠的安全護欄。

兩岸和平的根本保障就在於有著可以共同接受的政治諒解，並在這個基礎上相互尊重，將彼此之間的矛盾模糊化，把潛在的衝突推向遙遠的未來，以保和諧關係與和平局面。這樣的護欄首先必須能對軍事衝突防範於未然，使矛盾不致於尖銳化到兵戎相見的程度。

就此而言，「九二共識」的默契就是最好的護欄，可以在主權同一的共識下各自定義現實，彼此雖不滿意但可和平共處，而不必撕破臉。於大陸而言，九二共識是兩岸關係的定海神針；於台灣而言，就是安全護欄。蔡英文卻把這個護欄拆了，將台灣推向兵凶戰危的險境中，既不智又不仁。蔡英文既然說要開放建設性對話，又沒有實際行動，且一再刺激對岸，兩岸能有和平的願景嗎？