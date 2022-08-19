「數位中介服務法」草案最大的爆點終於在18日NCC所舉辦的業者說明會時炸鍋了。比起前面相對溫和的兩次說明會，18日的說明會對象是外界認定將受「中介法」束縛最深的線上內容平台業者，也就是內容管制的規範主體，包括超大型平台業者、線上遊戲業者及非營利大型論壇，都對「中介法」提出嚴重抗議，並直接指出「中介法」的目的就是控制言論，縮減網路言論空間，危害言論自由。

簡單來說，幾個業者非常反對「中介法」草案讓政府行政機關有權認定網路言論內容的不當與否，其實就是講草案第18條，在法院做出裁定前，行政單位有權標註警語。但是，大型內容平台業者不能對社會爭議事件做出決斷，個人通訊軟體的私人對話內容本來也不該成為檢舉認定的對象，「中介法」卻將所有線上平台服務業者一網打盡。「中介法」下的網路言論自由，幾乎讓人如履薄冰。

更甚者，為了達成草案中對業者的稽核要求，中小型業者可能根本都沒有這麼大的數位經濟範疇，卻得背負嚴格且龐大的法遵成本。更何況，台灣有很多非營利的網路論壇，PTT是首當其衝，但是還有各級學校的電子布告欄都可能同樣面臨苛法，網路言論自由的內容管制是一路延伸到校園當中。若此法不收，未來從校園到社會，網路言論檢查的陰影將無所不在，對於言論自由被壓迫的恐慌，將會造成實際社會的寒蟬效應。

NCC作為通訊傳播產業的最高行政機關，更被賦予獨立機關的敬重。但是「數位中介服務法」草案內容卻如此荒腔走板，而NCC眼看各界抗議聲浪不斷，線上內容業者甚至在說明會講了重話，NCC才表示可免除部分非營利或小型業者的法遵責任。

此話顯見NCC可能在草案研擬前，沒有與業者做好事前溝通，又對產業生態不了解，甚至可能根本沒有掌握台灣符合超大型業者的數量有幾個，中小型業者的總數量多少等諸如此類的重要產業統計資料，才會讓整個草案如此狼狽，看起來就像是測風向、試水溫。不用功的主管機關就要快點把不及格的功課帶回家重新檢討，投石問路的做法實在太過草率。

隨著業者炸鍋，政府的「公共政策網路參與平台」也罕見地爆大量湧入反對意見。當受規範者（業者）跟使用者（民眾）都同聲反對，社會輿論也一面倒批評的情況下，這個草案還有必要急著推出嗎？如果執政黨跟NCC打算在立法院9月新會期強渡關山，預期引發的社會動盪將難以想像。

總的來說，「數位中介服務法」草案的部分立法精神雖然良善，但條文設計實在脫離台灣民主自由的社會氛圍太遠。就算下周還有一場開放民眾參加的說明會，可能也沒有什麼支持聲量。

事已至此，NCC應該做的就是儘早宣布將「中介法」收回，並且宣告將重提版本，過度內容管制跟危害網路言論自由等條文應該全部刪除，並與相關業者進行充分溝通後再謹慎提出，否則將引起社會各界全面反彈，屆時將再重創民進黨的選情。NCC懸崖勒馬吧！（作者為國家政策研究基金會副研究員）