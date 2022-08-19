近期柬埔寨打工詐騙案引起社會高度關注，政府宣稱我與柬埔寨無邦交且未設立代表處，因此營救困難。此話一出更引起國人憤慨，認為是蔡政府「不做事」的託詞。

陸委會發言人邱垂正18日表示，針對柬埔寨人口販運案，已跨部會組成行政院層級的專案小組，強化辦理預防、勸阻、救援等相關工作。但相較民間力量的主動營救，政府的動作已落後一大步。

詐騙集團大量拐騙國人到柬埔寨、緬甸、泰國等地，台灣和上述國家都沒有邦交，想要救人是有困難，但如果民間團體、個人、在野黨立委都能救出人，號稱「會做事」的蔡政府不致於會束手無策，只是不用心罷了。更何況「新南向」政策喊了6年，如今卻完全起不了作用，豈不證明「新南向」只是口號。

據報導，網紅「好棒Bump」曾救出在杜拜及柬埔寨遭詐騙的國人，慈濟在柬埔寨救出2人，國民黨立委也救出1人。但這些都是少數的幸運案例，政府想要大批或全數救出受困國人，絕對無法依靠民間人士或慈善團體點狀的努力。

邱垂正表示，2009年兩岸曾簽署《兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》，我方會秉持對等、尊嚴原則，透過協議管道與陸方展開合作，以維護兩岸民眾權益。問題是，自蔡英文上台後，兩岸官方溝通管道早已中斷多年，如今憑陸委會一句話，大陸就會同意和蔡政府一起共打嗎？

大陸外交部發言人汪文斌18日則表示，中國政府會全力維護台灣同胞的安全與合法權益；並稱中國駐有關國家使領館正與駐在國政府保持密切溝通，積極查找並解救相關人員。大陸國台辦發言人馬曉光19日也表示，海外台胞遇到困難，都可以及時聯繫中國駐外使領館尋求幫助。但馬曉光同時也打臉蔡政府對台灣民眾維護正當權益的呼聲態度消極，不把台灣民眾的生命安全、利益福祉放在心上。

馬曉光這番話是否暗示不會回應陸委會兩岸共打的呼籲，而是請國人自行與大陸使館聯繫，值得推敲。但如果陸方願意偕同我方共同救人，民進黨政府自應接受，否則無異自斷後路，難以向國人交代。

國民黨副主席夏立言目前正在大陸訪問，行前曾遭民進黨政府及綠營側翼責難，但這是目前我方和大陸官方搭線最直接的管道。據報載，夏立言可能會見國台辦主任劉結一，到時若能請陸方協助營救受困柬埔寨的國人，以大陸對柬國官方的影響力，應可發揮一定的作用。

民進黨政府若真想盡快救援受困柬埔寨國人，必須放下意識型態，和陸方溝通並進行共打及合作，再運用民間力量，多管齊下搶救海外受難國人。人命關天，這次不是單靠網軍帶風向就過得了關的。（作者為退休大使）