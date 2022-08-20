中國五大名醫以「醫祖」扁鵲居首，第二是「醫聖」張仲景，第三是「神醫」華佗，第四是「藥王」孫思邈，第五是「藥聖」李時珍，其中以扁鵲、華陀、李時珍最具名望。而扁鵲與華陀兩位一代名醫居然未得善終，令人遺憾。

●扁鵲年少遇奇人獲祕方

扁鵲（公元前407-310年）姓秦，名越人，又號盧醫，春秋戰國時期名醫。《史記》記載扁鵲年少時主持客館，有位賓客長桑君進出客館十多年，扁鵲均以禮恭敬接待。某日長桑君對扁鵲說：「我有禁（祕）方，年老欲傳與公，公毋泄」，並取出藥告知用未落地露水服之，30天後就會瞭解事物。

長桑君說罷就失去蹤影，扁鵲視為神人乃遵囑服藥30日後，居然可以看見隔牆之人。扁鵲用這特異功能看病，人體五臟的病變部位都一目了然，但他藉「診脈」醫術能深入得知病情，在齊趙秦等國行醫。並運用望、聞、問、切的診斷方法，以及湯劑、針灸、藥酒、藥熨、按摩、食療等方式治癒病患。

●扁鵲三兄弟 長兄醫術最高

扁鵲有兩名兄長，史無記載其名，民間傳說大哥稱扁雁，二哥為扁鴻。戰國初期的賢君魏文侯問三兄弟誰醫術最高明，扁鵲說：大哥醫術最高，可以防患未然；一個人的病還未發作之前，他一望氣色就能察覺，即用藥草調理治好，病人元氣不但絲毫未傷且無病狀，一般人卻以為他不會治病，所以沒有名氣。

二哥醫術次之，能治病於初發之期，防止小病變成大病，病人元氣稍有損傷就能迅速補回，但被認為只是治小病的大夫，所以名氣僅止於鄉里。他的醫術最差，只能對病入膏肓的患者下虎狼之藥使之起死回生，命雖得救卻大傷元氣，一般人只看表面認為他是神醫。

《史記》扁鵲倉公列傳和《韓非子‧喻老》對扁鵲行醫記載甚詳，茲舉例如下：

扁鵲路過齊國，齊桓公聞其名以客待之，扁鵲說：君有疾病在皮膚和肌肉之間，不治將會深入體內。桓公說「寡人無疾」，等扁鵲離去後，桓公說：醫者好利，把沒病的人說成是自己治療的功勞。

5天後，扁鵲復見桓公說：君的病已在血脈裡，不治恐怕會深入體內，桓公不悅的說「寡人無疾」。又5日，扁鵲再去見桓公說：君的病已在腸胃間，不治將更嚴重。桓公不予理會。

5天以後扁鵲又去見桓公，看見桓公臉色之後驚退。桓公派人問他緣故。扁鵲說：疾病在皮肉之間，湯劑、藥熨的效力能治病；疾病在血脈中，靠扎針和砭石效力就能治病；疾病在腸胃，藥酒還能治病；君之疾病已進入骨髓，神明也無可奈何，因此不再要求為君治病。過了5天桓公突患重病，派人召請扁鵲，但他已離開齊國；桓公諱疾忌醫延誤治療，雖經太醫診治仍回天乏術。

扁鵲見齊桓公給吾人啟示就是「溝通與逆耳忠言的重要、對賢者專家的尊重與從善如流」。扁鵲言簡意賅，屢次用專業術語奉勸桓公提早治療，桓公自覺寡人無疾，不願以君王之尊請教溝通，反而認為扁鵲是「好利」；不接納異議而無善終。《論語》和《左傳》都說：「人非聖賢孰能無過？聞過則改善莫大焉」，足以為鑒！

2013年12月19日 成都出土大量西漢時期珍貴文物，部分漢代簡牘或為扁鵲學派失傳經典。（新華社）

●扁鵲精通各科遭忌身亡

扁鵲醫術傳揚天下，他到趙國邯鄲聞知當地人尊重婦女，就做婦科醫生；到洛陽聞知周人敬愛老者，就做專治耳鼻眼科及風寒、四肢麻痺的醫生；到咸陽聞知秦人喜愛孩子，就做小兒科醫生；他隨著各地的習俗而改變行醫範圍，猶如全科醫生。

因其醫術高明，被當時百姓尊稱神醫，並借用上古神話中黃帝的神醫「扁鵲」的名號稱之。秦國太醫李醯自知醫術不如扁鵲，就派人將他刺殺。太史公嘆曰：「女無美惡，居宮見妒；士無賢不肖，入朝見疑，故扁鵲以其技見殃」。

《史記》復記載：「使聖人預知微，能使良醫得早從事，則疾可已，身可活也。人之所病，病疾多；而醫之所病，病道少。故病有六不治」：傲慢放縱不講理是一不治；輕視身體看重錢財是二不治；衣著飲食不能適當是三不治；陰陽錯亂，五臟功能不正常是四不治；形體羸弱，不能服藥是五不治；迷信巫術不相信醫術者是六不治。

其實以古喻今，《扁鵲治病》可說是「藉醫論政」，一個政權、政黨、組織出現違法亂紀、違德喪良、矇坑詐騙、顛倒是非就要即時醫治改正，視而不見或包庇掩飾就是養癰為患；無法無天勢將物極必反，天道難容，只有邁向毀滅敗亡的不歸路。

●華陀是首位麻醉科大夫

華佗字元化，幼名旉，東漢末年的方士大夫。早年遊學徐州（古稱彭城），兼通醫學經書，精於方藥，養性之術，行醫鄉村因醫術精湛，名氣漸大。曾任中研院院士，與呂思勉、陳垣、錢穆並稱為中國「前輩史學四大家」的陳寅恪認為華佗應屬神話故事，因為華佗的上古音與印度藥神「阿伽陀」相近，民間依印度神話稱其藥神華佗，而且史籍記載又不盡相同，因此華陀事蹟不可盡信。

《後漢書‧方術列傳》記載華佗行醫濟世精通內外科、婦科、兒科、針灸等，用藥少，只用幾味藥而已；執藥憑經驗隨手抓取，不用稱量。若針藥都不能醫治，就以酒服麻沸散（猶如現代麻醉劑），飲後無疼痛感，然後動手術再縫合傷口，塗擦藥膏，4、5日後創愈，一月即可平復。

華佗是中國醫史上公認第一位使用麻醉藥進行外科手術的大夫，同時也是第一位將手術刀組在使用前用火殺菌消毒，平時不用時浸泡在酒水裡的大夫。《三國志》評曰：「華佗之醫診，杜夔之聲樂，朱建平之相術，周宣之相夢，管輅之術筮，誠皆玄妙之殊巧，非常之絕技矣」。

《三國演義》第75回記載：佗乃下刀，割開皮肉直至於骨，骨上已青；佗用刀刮骨悉悉有聲，見者皆掩面失色。公飲酒食肉談笑弈棋，全無痛苦之色。須臾，血流盈盆，佗刮盡其毒，敷上藥以線縫之。公大笑謂眾將曰：「此臂伸舒如故，並無痛矣。先生真神醫也」，佗曰：「為醫一生，未嘗見此，君侯真天神也」！

華陀刮骨療傷（摘自網路，作者歐陽聖恩提供）

《三國志》則記載：羽為流矢所中，貫其左臂，後創雖愈，每至陰雨骨常疼痛。醫曰：「矢鏃有毒，毒入於骨，當破臂作創，刮骨去毒然後此患乃除耳」。羽便伸臂令醫劈之，時羽適請諸將飲食相對，臂血流離，盈於盤器，而羽割炙引酒，言笑自若。

《三國演義》說為關羽「刮骨療毒」的醫生是華佗，《三國志》沒有具體記載，僅說「醫曰」，兩部史籍顯有差異。但《三國演義》為中國四大名著之一，影響深遠，因此華陀的「刮骨療毒」醫術使其神醫之名留傳千古，與扁鵲並列。

《三國志‧華佗傳》又記載：廣陵太守陳登得病，胸中煩懣面赤不食。佗脈之曰：府君胃中有蟲數升，欲成內疽，食腥物所為也。即作湯二升，先服一升。食頃，吐出三升許蟲，赤頭皆動，半身是生魚膾（生魚片）也，所苦便愈。佗曰：此病後三期當發，遇良醫乃可濟救。依期果發動，時佗不在，如言而死。

華佗以醫術高超聞名，後人讚譽他醫術如神，以「華佗再世」比喻當代名醫，現代許多私人醫院和診所多掛有「華佗再世」的匾額。

●華陀死因說法各異

《三國志》、《後漢書》和《三國演義》都記載曹操誅殺華佗是基於多疑和不滿，因為曹操長期有頭疼毛病，備受折磨，《三國演義》就記載：操差人星夜請華佗診脈視疾。佗曰：大王頭腦疼痛因患風而起。病根在腦袋中，風涎不能出，枉服湯藥不可治療。需先飲麻肺湯，然後用利斧砍開腦袋取出風涎方可除根。操大怒曰：腦袋安可砍開？汝要殺孤耶！乃將其打入大牢，最後華佗死在獄中。

《後漢書》記載：華佗用針灸治療曹操頭疼，但是針灸治標不治本，只能在發作時用針灸控制，於是曹操就把華佗留在身邊隨時替他針灸。但華佗不想只替一人服務而不能替眾人看病，就藉口妻子生病需返鄉探視。曹操屢催不返，派人探查發現華陀妻根本無病，怒而將華陀關入獄中致死。

●李時珍《本草綱目》流傳至今

李時珍（1518－1593年）湖北人，明代著名醫藥學家。他在閱讀古典醫籍時，發現歷代本草書籍中謬誤甚多，語焉不詳，決心重新編纂一部本草書籍。於是自嘉靖44年（1565年）起到武當山、廬山及湖廣、河南等地收集藥物標本和處方，嚐遍百草，參考歷代醫藥書籍800餘種，「考古證今、窮究物理」，歷經27個寒暑，三易其稿，於明萬曆18年（1590年）完成16部、52卷，192萬字的巨著《本草綱目》。

這部藥典彙集和新增本草藥物共1892種，輯錄古代藥學家和民間藥方11096則。不僅讓中國藥物學發展光大，對世界醫藥學、植物學的發展也深具影響，先後譯成日法德英俄拉丁等十餘種文字在國際出版，被後人稱為「藥聖」。李時珍因過勞逝世，屬善終。

李時珍紀念館位於湖北蘄州東南的雨湖之濱，占地2400餘坪，由李時珍紀念館、李時珍墓地、李時珍醫史文獻館和藥物園四部分組成，被中共列為國家級重點文物保護單位。

●中醫漸成世界潮流

中醫猶如預防醫學，有未雨綢繆作用，針對患者做整體性分析，提供個人化的治療與建議，預防實質病發，重視體質調養；而以解剖學為基礎的西醫則重視科學診斷，輔以儀器檢驗的數據來診斷疾病，確認後以治癒疾病為主。

中醫注重養生，中醫古籍《黃帝內經》就已告知要順著春夏秋冬四季的特性養生，注意作息起居與穿著飲食，顯示中醫重視大自然環境的變化與養生之道密切相關。古人的「五運六氣」學說和二十四節氣至今仍適用，中國遠古流傳至今的農民曆（又稱黃曆）即為明例。

中醫是從數千年的經驗累積而來，西醫是用科學方法發現，西醫的原則是用西藥改變或干預病變身體的活動，中醫則是用中藥來增加病人身體的抵抗力。當身體的某器官不正常時，西醫可以開刀把病變部分切除或裝置特殊醫療器材，中醫則否。

19世紀之後西學東漸，西醫大量傳入中國，1915年北洋政府正式承認西醫。中西醫的理論基礎、思維方式與治療方式不同，但中西醫並非對立而是相輔相成，共同之處就是治療疾病，解除病痛。著名的北京同仁堂中醫院就強調以「中醫為主、西醫為輔」，北京同仁堂中藥鋪更在五大洲設有分鋪，台灣則設在台北大直。

北京中醫藥大學國際學院指出，50年代就有外國留學生到中國學中醫，但當時是公費學習，人數很少。90年代外國留學生到中國學習中醫人數明顯增加，目前有上萬人，除了針灸還學習中藥、推拿、拔火罐等。許多國家和地區開辦中醫藥院校，培養本土化中醫藥人才，並得到其國家認同發給證照。

中醫療法已受國際重視承認，在台灣反中、去中國化趨勢下，中醫何去何從？除非禁止設立中醫，將衛福部中醫藥司撤銷，中國醫藥大學解散中醫學院並改校名；榮總、長庚、馬偕、北醫、萬芳、慈濟、新光等大醫院中醫部門、各中醫診所一律關閉，否則只有將中醫改名台醫！

【歐陽聖恩專欄每周六刊出】