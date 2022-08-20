裴洛西訪台所延伸的後續效應，是台海軍演、美中惡意螺旋不斷升高，及出現第四次台海危機，但喧鬧了半個月，台海危機下的中美懦夫賽局，現正被所謂美中台各取所需之說，修飾了到底誰才是紙老虎的真相，而這場賭局台灣裡子、面子有得有失，還助長了選舉熱度。

為恐嚇阻止美國眾議院議長裴洛西訪台，中國國務委員兼外交部長王毅不惜將14億中國人口拖下水，爆嗆美方公然在台灣問題上玩火，與14億中國人民為敵絕不會有好下場，中共喉舌的胡錫進儼然地下總指揮，發文指出，解放軍有權強行驅散裴洛西的專機和美軍戰機，包括鳴槍示警和進行阻撓戰術移動，甚至是將其擊落，並進一步進行人身威脅，胡錫進說，要裴洛西出發前先禱告，祈求自己一路平安，話說至此，已將中美懦夫賽局推升至誰怕誰、誰是紙老虎、及不惜一戰的境地。

第四次台海危機一觸即發，回顧1996年第三次台海危機，美方事前無明顯表態，台灣出現移民出走熱潮，民眾恐懼下大賣股票和房產，最後靠著前總統李登輝向民眾喊話有18套劇本，和一句中共啞巴彈來穩住民心。但也犧性了被我們策反的中共少將劉連昆。

這次的危機台灣整體氛圍很淡定，心境大不同，民眾或許是看到美方與日方的堅定表態，加上美日也沒像烏克蘭一樣有撤僑行動，也或許大家從烏俄戰爭看到現代戰爭已不是人多、戰車多就能占優勢，因此軍演期間沒人喊要移民，不但舞照跳、股市還上漲，再加以大家認為習近平不敢在20大前動武，所以大家還是認為這是狼來的故事，還有遊客特別跑到小琉球訂民宿看軍演，讓民宿業者發了不少財，也讓外國媒體看傻眼。

雖然中共一再秀軍事肌肉營造劍拔弩張的台海局勢，待裴洛西訪問完離台，裴洛西就一針戳破了中國兵強馬壯的紙皮，中共只好欺負同鄉進行環台軍演，用導彈的飛行方式、落點威脅台灣、美國、日本。但《華爾街日報》12日的報導，似乎暗示著美中藉著這場危機各取所需，報導稱，拜習在通話中，習近平示意中方無意與美國開戰，似乎透露，報復裴洛西訪台的後果會有節制，《華爾街日報》還指出，兩人最終同意保持溝通，繼續推動日後當面會談的計畫。

這場危機最後可以看出，中方利用恐嚇裴洛西訪台，接連以數場豪華、盛大軍演並大內宣，掩飾內部疫情、房貸風暴、經濟衰退與政治鬥爭聲浪，藉此轉移槍口一致向外，將民族主義氣勢拉至戰爭邊緣，除彰顯習近平所打造軍事強國政績外，並鞏固其政權的延續性，以達成二十大連任目標。

美方則透過地緣政治衝突，糾合並取得印太戰略部署與威望，台灣面對這次危機壓力，讓台灣對內取得升高抗中保台共識，炒熱選舉議題，並且看清中共企圖以恐嚇、威脅利誘達成降台目的，了解中國正藉由演訓培養武力犯台實力，更重要的是讓台灣取得國際對台認同與支持，尤其是美方對一個中國的見解不再僵化，更能朝向協助與支持台灣的方向走。

雖然台灣得到這些面子與裡子，但也出現重大挑戰，這次的台海危機讓中國更極端的軍事措施，成功進入了可被國際接受的範圍，例如飛彈越過台灣上空、飛機及軍艦越過海峽中線等，也加深東南亞各國憚於中國武力崛起的印象，未來若不能重新建立起海峽中線的規範，對防衛台灣安全來說，將是一大損失。(作者為自由撰稿者）

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