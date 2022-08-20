台灣出口中國大陸石斑魚自6月10日遭驗出禁藥暫停輸入迄今，養殖漁民勒緊褲帶叫苦連天，生活困頓乏人問津，事過2個多月卻未境遷，備受各級公部門壓力下，主管機關消基會終於完成合格檢驗程序，沒想到無心的一席「農委會不應情緒性的逢中必反」言論，惹來主委陳吉仲氣急敗壞的惱羞成怒，痛批是「中華人民共和國的消基會」！

探究整起事件過程，農委會不思解決辦法，更不務實面對漁產遭禁原因，第一時間先以泛政治化的放話誣指中國違反國際法規，而後又對協助解決藥檢部門砲火四射，延宕解決問題，造成漁民收入短少的傷害，蔡政府著實難辭其咎。

除了水產漁貨因檢驗不合格遭中方暫停輸入外，近期美國官員陸續訪台並支持台獨主張，逼得中國大陸反制性的禁收各項農產、食品，以台中糕餅業為例，每個月將造成70噸損失，茂谷柑更是超過200噸滯銷，折合新台幣超過千萬元。如若各部會都像農委會「逢中必反」的方式處理兩岸經濟貿易，那麼受損失的就是我們的農漁民，綠營難道高喊台獨口號，天上就會掉下鈔票嗎？

傷害已經造成，事前無法未雨綢繆，事後又不亡羊補牢，如果連面向黃土背朝天的農民都成了高風險產業從事者，那簡直是打臉號稱蕃薯囝仔的寶島每一份子，國民黨副主席夏立言已經帶頭示範親自前往商談，民進黨還在網內互打？

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